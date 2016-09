Gewinnspiel zum neuen Album von Keaton Henson

„Kindly Now“

Keaton Henson hat sein drittes Studiowerk mit dem Titel „Kindly Now“ am 16. September auf Play It Again Sam veröffentlicht. Wir verlosen sein neues Album.

+ © 2016 Play it Again Sam / play it again Sam Keaton Henson veröffentlichte 2012 sein Debütalbum „Dear…“. Kurz darauf folgt 2013 das nächstes Album „Birthdays“. Zu seinem neuestes Album, das er am 16. September rausbrachte, schrieb The Times, das Album sei „Extraordinary“. Außerdem konzipierte Henson in Kooperation mit dem BBC Concert Orchestra den Soundtrack für das neue Bühnenprogramm "Young Men" der Balletboyz. Am 26.10 wird Henson sein neues Album erstmals in Berlin in der Passionskirche vorstellen.

Wir verlosen das neue Album „Kindly Now“ von Keaton Henson. Wer bei der Verlosung dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Das Gewinnspiel endet am 23. Oktober (der Rechtswegs ist ausgeschlossen). Viel Glück!

Die mit Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder. Anrede * - Bitte auswählen - Frau Herr Vorname * Nachname * Straße / Hausnummer * PLZ * Ort * Telefonnummer E-Mail-Adresse * * Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Datenschutzerklärung und die Allgemeinen Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere sie. Bitte geben Sie das verzerrte Wort ein. *

Wort unleserlich?



Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © 2016 Play it Again Sam / play it again Sam