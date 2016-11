In der Verlosung: „Asterix erobert Rom"

Neu illustrierte und überarbeitete Fassung

Den 40. Geburtstag des erfolgreichsten Asterix-Films „Asterix erobert Rom“, haben die Macher zum Anlass genommen, um am 3. November das verfasste Szenario zu „Asterix erobert Rom“ in einer neuen illustrierten und überarbeiteten Fassung herauszugeben.

Um das Szenario und die unvergesslichen Dialoge seines Freundes zur Geltung zu bringen, hat sich Albert Uderzo (Zeichner) für diese Ausgabe etwas ganz Besonderes überlegt. Der Co-Schöpfer des kleinen Galliers hat mehr als 1000 Originalskizzen restaurieren und ein völlig neues Werk entstehen lassen.

Die Neuausgabe enthält mehr als 40 ganzseitige, bisher unveröffentlichte Illustrationen, die mit Tusche gezeichnet und mit Aquarellfarben koloriert wurden. Und der Meister selbst hat sich beflügeln lassen und zu den Stiften gegriffen, um für diese Jubiläumsausgabe ein neues Titelbild zu zeichnen. Es handelt sich bei dieser Ausgabe um keinen typischen Comic.

Der Film

Der Film, auf dem das Album basiert, wurde von den Studios Idéfix produziert, der von René Goscinny und Albert Uderzo gegründeten und geleiteten Produktionsfirma. Es ist der einzige Asterix-Zeichentrickfilm, der auf einer speziell für die Leinwand erdachten Geschichte beruht. Der Film, der am 20. Oktober 1976 in die Kinos kam und dieses Jahr immerhin schon 40 wird, ist bis heute der erfolgreichste aller Asterix-Filme. In Deutschland haben fast 8 Millionen Menschen das Abenteuer auf der Leinwand gesehen!

