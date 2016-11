Verlosung: Neues Buch von TV-Koch Horst Lichter

„Keine Zeit für Arschlöcher! ... hör auf dein Herz“

TV-Koch Horst Lichter hat nach seinem letzten Bestseller nun ein neues Buch herausgebracht. Am 4. Oktober erschien „Keine Zeit für Arschlöcher! ... hör auf dein Herz“. Wir verlosen zwei Exemplare.

+ Das Buch-Cover © Gräfe & Unzer / Stephan Pick Rund zehn Jahre nach seinem Bestseller „Und plötzlich guckst du bis zum lieben Gott. Die zwei Leben des Horst Lichter“ legt der TV-Koch Horst Lichter sein neues Buch vor. Da fragt man sich als Leser natürlich schon: Was soll denn jetzt noch kommen? Hat Lichter uns etwa nicht alles erzählt? Gibt es tatsächlich noch ein drittes Leben in diesem einen? Nach plötzlichem Kindstod, zwei Hirnschlägen und einem Herzinfarkt? Ja, das gibt es wirklich! Mit dem Tod seiner Mutter 2014 hat Horst Lichter angefangen, seine Geschichte neu zu schreiben.

Denn ihm ist wieder einmal klar geworden: Das Leben ist kein Ponyhof – und vor allem endlich! Deshalb fragt er sich: Soll einfach alles so weitergehen? Doch Horst Lichter wäre nicht Hotte, würde er sich nicht nochmals auf die Suche nach den schönsten Seiten des Lebens machen. In der Lebenskürze liegt ja bekanntermaßen auch die Würze. Und genau deshalb gibt's jetzt keine Zeit mehr zu verlieren – für Arschlöcher schon gar nicht. Damit spricht er vielen aus dem Herzen und erzählt, wie er trotz seines enormen Erfolgsdrucks, seiner Niederlagen und Schicksalsschläge immer seinen Humor bewahrt. Ein Buch zum Lachen und Weinen, in dem uns Lichter zeigt, warum es so wichtig ist, sein Leben in die Hand zu nehmen und die eigene Lebenszeit sinnvoll zu nutzen. Denn die Reise des Lebens ist doch eine der abenteuerlichsten! – „Nee, watt schön!“

Wir verlosen zwei Exemplare von „Keine Zeit für Arschlöcher! ... hör auf dein Herz“. Wer bei dem Gewinnspiel dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Die Verlosung endet am 18. Dezember (der Rechtswegs ist ausgeschlossen). Viel Glück!

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa