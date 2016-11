Verlosungspaket zu Jethro Tull

Unveröffentlichte Musik und Live-Aufnahmen

+ © Parlophone / Warner Music Das Verlosungspaket © Parlophone / Warner Music

Am 18. November wird Jethro Tull ihr neues „Stand Up“-Album mit bisher unveröffentlichter Musik sowie Live-Aufnahmen eines Konzerts in Schweden von 1969 veröffentlichen. Das Album enthält zwei CDs, eine extra DVD und ein 112-seitiges Buch. Unter anderem enthält das Buch Songtexte, exklusive Interviews und unveröffentlichte Bilder.

In dem Jahr 1969 stieß Gitarrist Martin Barre und Frontmann Ian Anderson zur Band. Sie führten die Folkrock-Klänge in den Sound der bis dahin Blues-orientierten Band ein. Nachdem das Album „Stand Up“ im Sommer 1969 erschienen war, katapultierte es sich zügig auf Platz 1 der britischen Albumcharts. Am 18. November präsentiert Parlophone eine Deluxe-Version als Doppel-CD plus DVD unter dem Titel "Stand Up (The Elevated Edition)". Es war das erste Album, auf dem Ian Anderson die Regie übernahm und sowohl die Musik als auch die Texte beaufsichtigte.

+ Das Verlosungspaket © Parlophone / Warner Music Das Ergebnis besteht in einer Reihe von unterschiedlichen Songs, deren stilistische Breite vom Blues „A New Day Yesterday" bis zur ausgelassenen Party mit Mandoline auf „Fat Man" reicht. Auch das in den Siebzigern kultig verehrte „Bourée in E-Minor" von Johann Sebastian Bach gehört zum Repertoire von „Stand Up". In einem kürzlich geführten Interview bezeichnete Ian Anderson „Stand Up" als sein JETHRO TULL-Lieblingsalbum, „denn es war mein erstes Album mit wirklich eigener Musik. Es hat einen besonderen Platz in meinem Herzen!“.

Auf CD1 befinden sich Steven Wilsons neue Stereomixe des Original-Albums sowie eine ganze Reihe rarer Aufnahmen, darunter auch eine bisher unveröffentlichte Version des "Bourée". Weitere Höhepunkte bieten einige Songs, die in den BBC-Studios aufgenommen wurden, sowie die Stereo-Single-Mixe von „Living In The Past" und „Driving Song".

CD2 präsentiert die Band live in Schweden, wo die Band den Support-Gig für Jimi Hendrix im Januar 1969 spielte. Nur wenige Wochen aufgenommen, nachdem Barre zu Band gestoßen war, enthielt das Repertoire des Konzert einige Songs aus dem Debüt-Album.

Die DVD enthält Konzert-Ausschnitte, in denen JETHRO TULL "To Be Sad Is A Mad Way To Be" und "Back To The Family" performen. Ebenfalls auf der Disc befinden sich Steven Wilsons Remix des Original-Albums.

Das „Stand-Up“-Verlosungspaket erscheint am 18. November, wir verlosen ein Exemplar. Wer bei dem Gewinnspiel dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Die Verlosung endet am 18. Dezember (der Rechtswegs ist ausgeschlossen). Viel Glück!

Die mit Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder. Anrede * - Bitte auswählen - Frau Herr Vorname * Nachname * Straße / Hausnummer * PLZ * Ort * Telefonnummer E-Mail-Adresse * * Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Datenschutzerklärung und die Allgemeinen Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere sie. Bitte geben Sie das verzerrte Wort ein. *

Wort unleserlich?



Quelle: op-online.de