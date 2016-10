EP des Newcomers Fil Bo Riva in der Verlosung

Einflüsse aus Italien, Irland und Berlin

+ © Alex Zielasko © Alex Zielasko

Die erste EP „If You’re Right, It’s Alright“ des 24-jährigen Musikers Fil Bo Riva verdankt ihre Entstehung einer „Geschichte mit einer Frau“. Seine italienische Herkunft beeinflusst seine Musik genauso wie seine Zeit in einem irischen Internat und als Berliner Straßenmusiker.

+ Das Albumcover von „If You‚re Right, It‘s Alright“. © PIAS Germany Die Musik hat Fil Bo Riva durch alle Lebensabschnitte hindurch begleitet, zunächst nur als Hörer, dann als Macher. Geboren und aufgewachsen in Rom, spielt die italienische Musik der 60er bis heute eine ebenso wichtige Rolle für den 24-Jährigen wie seine frühe Zuneigung zu den Beatles und den Rolling Stones. Vier Jahre verbrachte er in einem von Mönchen geleiteten Jungen-Internat in Irland. Auch die Vielfalt und Internationalität der dortigen Musikszene sollen seine Musik prägen. Durch seinen Umzug nach Berlin und eine unglückliche Liebe entsteht beim Musiker und Sänger, der schon früher Songs schrieb, der Wunsch, eine Musikerkarriere ernsthaft zur verfolgen.

Fil Bo Rivas erste EP „If You’re Right, It’s Alright“ soll ihre Entstehung daher der „Geschichte mit einer Frau“ zu verdanken haben. „Die Idee, Musiker zu werden, war zwar schon immer diffus da, erstmal habe ich aber anderes gemacht – in München, Madrid und Rom als Kochhilfe und Barkeeper gearbeitet, Industriedesign in Berlin studiert. Solche Dinge. Ich hatte schon vorher ein paar Bands, aber nie das Vertrauen, dass das was werden könnte. Hinzukamen die Freunde, die sagten: Musik! Damit endest du doch auf der Straße“, so der Musiker. Doch gerade seine Erfahrungen als Straßenmusiker in Berlin beeinflussen seinen Stil. Dabei konnte sich der junge Musiker ausprobieren - und bekam unmittelbar Bestätigung von seinem Publikum.

