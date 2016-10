Neues Album „Morality Mortality“ von Marc O'Reilly zu gewinnen

Album enthält zwölf Songs

Am 28. Oktober veröffentlichte Marc O'Reilly sein neues, zwölf Songs umfassendes Album „Morality Mortality“. Der im irischen Waterford geborene O'Reilly ist studierter Arzt, aber auch Musiker. Nach zwei Eigenveröffentlichungen stellt O'Reilly mit „Morality Mortality“ sein erstes Major-Label-Album vor.

Der irische Vollblutmusiker Marc O’Reilly wird mit seinen Folk-Blues Stücken gerne in einem Zug mit John Martyn oder Ray Lamontagne genannt und auch Jamie Cullum entdeckte den Iren bereits für sich und spielte O’Reillys Song „Bleed“ in seiner BBC Radio 2 Sendung. Zwölf selbstgeschriebene Songs sind auf seinem Werk. Nur mit Drums und einer Gitarre unterlegt steigt O'Reilly mit „Compromise“ in das Werk ein. Der Song präsentiert sich in gemächlicher Folk-Blues-Manier bevor im Refrain eine E-Gitarre rockige Elemente beisteuert.

Dem Release wird eine umfangreiche Tour mit mehr als 35 Shows in Irland, England, Deutschland, in der Niederlande und der Schweiz folgen. „Compromise“ in der Studio Session-Version ist der erste Vorbote des kommenden Albums. Zusammen mit seinem Bruder arbeitet er an dem Electro-Pop-Projekt „R“; solo ist der bärtige Ire jedoch auf Blues-Rock- und Folk-Pfaden unterwegs.

Wir verlosen ein Exemplar von „Mortality Mortality“. Wer bei der Verlosung dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Das Gewinnspiel endet am 27. November (der Rechtswegs ist ausgeschlossen). Viel Glück!

Quelle: op-online.de