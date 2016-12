Winterzauber: Selfie einschicken und gewinnen! 

Überraschungspreise und Reise in der Verlosung

+ © Offenbach-Post Dieses Selfie entstand bei der Eröffnung der Eisbahn. Zu sehen sind Peter Freier, Thomas Kühnlein, Michael Relic vom Ring Center, Andreas Herzog von der Stadionbetreibergeselschaft sowie Kinder der Marianne-Frostig-Schule. © Offenbach-Post

Offenbach - Die Offenbach-Post feiert ihren 70. Geburtstag. Auf dem Parkplatz des Ring-Centers ist passend dazu eine Eisbahn samt weihnachtlichem Dorf geöffnet. Zudem gibt es ein großes Gewinnspiel für alle Besucher.

So einfach machen Sie mit:

Lustiges Selfie auf der Eisbahn, vor oder in der Almhütte oder auf dem Ring-Center Weihnachtsmarkt knipsen. Das Selfie mit Name und Adresse per „WhatsApp“ an die 0157/74 59 78 06 senden.

Vom 8. Dezember 2016 bis 8. Januar 2017 auf unserer Webseite und in der Offenbach-Post schauen, ob das Foto veröffentlicht und markiert wurde - schon ist ein toller Überraschungspreis gewonnen. Die Preise werden nach dem 8. Januar 2017 automatisch zugeschickt. Höhepunkt der Aktion: Unter allen Teilnehmern verlosen wir am Ende eine Reise nach Ägypten für 2 Personen! Der Rechtswegs ist ausgeschlossen. Viel Glück.

Quelle: op-online.de