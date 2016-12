18-Jähriger soll Neunjährige unsittlich berührt haben

Haftbefehl gegen jungen Mann

Homberg - Weil er ein Mädchen unsittlich berührt haben soll, ist gegen einen Jugendlichen aus dem Schwalm-Eder-Kreis Haftbefehl erlassen worden.

Eine öffentliche Fahndung habe Hinweise auf den 18-Jährigen gebracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft heute gemeinsam mit. Zu dem Vorfall mit dem neunjährigen Mädchen soll es am vergangenen Dienstag in Knüllwald gekommen sein. Es war am Abend des Nikolaustages in dem Ort unterwegs. Als sich das Mädchen weigerte, den Jugendlichen anzufassen, berührte er sie. Die Neunjährige begann zu schreien und trieb den mutmaßlichen Täter so in die Flucht. Der 18-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. (dpa)

Die wichtigsten Notruf-Nummern Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa