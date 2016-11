Verkehrsunfall: 33-Jähriger schwer verletzt

Im Auto eingeklemmt

Dietzhölztal - Bei einem Unfall in Dietzhölztal im Lahn-Dill-Kreis ist ein 33-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Er übersah beim Linksabbiegen einen herankommenden Wagen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, übersah ein 59-Jähriger am Donnerstagabend beim Linksabbiegen den Mann und krachte in dessen Wagen. Der 33-Jährige wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Männer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weil Polizisten Alkohol im Atem des 59-Jährigen feststellten, ordneten sie eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. (dpa)

Archivbilder

Bilder: Tödlicher Unfall auf A67 Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa