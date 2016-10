34-Jähriger bei Messerangriff getötet

Streit eskaliert um Mitternacht

Kassel - Ein Streit zwischen zwei Männern in Kassel ist eskaliert. Nach einem Messerangriff stirbt ein 34-Jähriger an seinen Verletzungen.

Ein 34 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Mittwoch in Kassel von einem Kontrahenten mit einem Messer tödlich verletzt worden. Die Männer waren um Mitternacht aus unbekannten Gründen in einen Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Zunächst blieb es bei Worten, dann zückte der bislang unbekannte Angreifer ein Messer und stach dem 34-Jährigen in den Hals. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb wenig später an den Verletzungen.

Die Identität des Angreifers steht noch nicht fest. Die Kasseler Polizei fahndet laut hna.de nun nach einem etwa 30 Jahre alten Mann. Er soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein und dunkle, kurze Haare haben. Bekleidet sei er zur Tatzeit mit einem dunklen Sweatshirt und dunkler Sporthose gewesen. (dpa/dr)

