74-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Frankfurter Altstadt

Feuer im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses

Frankfurt - In der Frankfurter Altstadt bricht in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Feuer in einer Wohnung aus. Die Einsatzkräfte finden wenig später die Leiche einer 74-Jährigen.

Bei einem Feuer in einer Wohnung in der Frankfurter Altstadt ist in der Nacht zum Sonntag eine 74-Jährige ums Leben gekommen. Nachbarn hatten nach Angaben der Polizei gegen 3.40 Uhr das Piepen eines Rauchmelders aus der Wohnung der Nachbarin in der "Großen Fischerstraße" gehört und die Feuerwehr alarmiert. Während der Löscharbeiten in der Wohnung im dritten Stock des Mehrfamilienhauses fanden die Einsatzkräfte die leblose Frau. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Auch die genauen Todesumstände werden noch ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.(dpa)

