77-jähriger Fußgänger stirbt bei Unfall mit Auto

Unfallhergang noch unklar

Ebersburg - Ein Fußgänger mit Rollator ist heute in Ebersburg im Kreis Fulda von einem Auto erfasst und getötet worden.

Der 77-Jährige lief heute am rechten Fahrbahnrand einer Straße im osthessischen Ebersburg, als er von dem Wagen eines 21-Jährigen erfasst wurde, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Der Fußgänger wurde zu Boden geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Ein Experte soll nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa