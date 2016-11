A3 nach schwerem Lkw-Unfall am Flughafen gesperrt

Erhebliche Behinderungen

Frankfurt - Wegen eines schweren Unfalls in der Nähe des Frankfurter Flughafens ist die Autobahn 3 zwischen Kelsterbach und Mönchhof-Dreieck in Richtung Köln voll gesperrt.

Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, auch die Zufahrt zum Flughafen ist betroffen, wie die Autobahnpolizei mitteilte. An dem Unfall am späten Dienstagvormittag waren mehrere Lastwagen beteiligt, es gab Verletzte. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Wie lange die Autobahn wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt bleiben muss, konnte die Polizei vorerst nicht sagen. Verkehrsteilnehmer in Richtung Köln sollten den Bereich möglichst umfahren und am Frankfurter Kreuz über die A5 bis zum Westkreuz und dann weiter über die A648 und A66 Richtung Wiesbaden weiterfahren. Erst gestern gab es in der Nähe der heutigen Unfallstelle einen tödlichen Unfall.

Ebenfalls zu einem Verkehrschaos kam es zudem auf der A3 bei Obertshausen: In der Dauerbaustelle blockierte am Vormittag ein liegengebliebenes Auto eine Spur. Das führte zu einem über zehn Kilometer langen Stau. Auch auf der B45 und B43a standen die Autofahrer im Stau. Nach gleich drei Unfällen auf der Autobahn 5 ist es im Berufsverkehr zwischen Fernwald (Kreis Gießen) und Frankfurt zu erheblichen Behinderungen gekommen. (dpa/dr)

