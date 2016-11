Abschiebung: Polizei holt Mädchen aus Unterricht

Kritik der Opposition im Landtag

Karben - Nach Ablehnung ihres Asylverfahrens ist eine 16-Jährige im mittelhessischen Karben aus der Klasse ihrer Schule geholt und zusammen mit der Mutter nach Serbien abgeschoben worden.

"Das ist vom Umstand her unglücklich gelaufen", sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Darmstadt am Mittwoch. "Die Flüge waren aber schon gebucht." Die Behörde ist in Hessen für die Abschiebung von Asylbewerbern zuständig. Serbien gilt als sicherer Herkunftsstaat. Die Polizei sei zur Schulleitung gegangen und habe um Mithilfe gebeten. Die Schulsekretärin habe die 16-Jährige am Dienstag aus der Klasse geholt.

Von einer freiwilligen Ausreise hätten Mutter und Tochter keinen Gebrauch gemacht. Zuvor hatte die "Frankfurter Neue Presse" darüber berichtet. Die Linke-Fraktion im Landtag kritisierte die Art des Vorgangs. "Schule muss ein geschützter Raum sein, wo sich Schülerinnen und Schüler sicher und geborgen fühlen", teilte Fraktionsvorsitzende Janine Wissler mit.

In ungewohnter Einmütigkeit machten sich Linke, FDP und SPD dafür stark, den Fall noch am Mittwoch im Plenum zu beraten. Mit den Stimmen von CDU und Grünen wurde das Thema allerdings auf Donnerstagabend verschoben. Argument: Zunächst müssten die genauen Hintergründe gründlich recherchiert werden. (dpa)

