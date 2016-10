ADAC-Pannenhelfer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Vier schwerwiegende Unfälle in Hessen

+ © dpa Ein stark beschädigter Wagen eines Pannenhelfers steht auf der A4 nahe Bad Hersfeld. Als der Fahrer einen Unfallwagen absichern wollte, wurde sein Fahrzeug von einem anderen Auto gerammt. Der Helfer wurde lebensgefährlich verletzt. © dpa

Bad Hersfeld/Kefenrod/Wiesbaden - Gleich vier schwerwiegende Unfälle ereignen sich zwischen gestern Abend und heute Morgen in Hessen. Ein Überblick:

Bei zwei aufeinanderfolgenden Unfällen auf der Autobahn 4 nahe Bad Hersfeld ist eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war gestern Abend zunächst ein Auto auf regennasser Fahrbahn kurz vor dem Kirchheimer Dreieck ins Schleudern geraten, gegen die Leitplanke gestoßen und mitten auf der Fahrbahn stehen geblieben. Der Fahrer blieb unverletzt. Der 55 Jahre alter Fahrer eines zufällig vorbeikommenden ADAC-Fahrzeugs wollte den Unfallwagen absichern, wurde aber von einem weiteren Autofahrer übersehen. Der Wagen des 42-Jährigen krachte mit hoher Geschwindigkeit in das ADAC-Fahrzeug und verletzte dessen Fahrer lebensgefährlich. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war für zwei Stunden voll gesperrt, es bildete sich ein sieben Kilometer langer Stau. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter bestellt.

Zudem sind drei Menschen bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Kefenrod in der Wetterau schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Friedberg heute mitteilte, hatte ein 19 Jahre alter Autofahrer am Montagabend auf der L3193 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam nach rechts auf den Grünstreifen ab und geriet beim Gegenlenken in den entgegenkommenden Verkehr. Dort stieß er frontal mit dem Auto eines 24-Jährigen zusammen. Beide Fahrer sowie eine 22 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Es entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

Zwischen Wiesbaden und Mainz hat sich ein Schwertransporter in der Nacht zum Dienstag auf der Schiersteiner Brücke festgefahren. Der Fahrer sei auf der Autobahn 66 aus Richtung Wiesbaden gekommen, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Morgen. Er habe die Ausweichstrecke, die er hätte nehmen müssen, nicht gefunden und sei auf der Autobahn 643 in Richtung Mainz gelandet. Sein Versuch, über die Ausfahrt Äppelallee abzufahren, sei zunächst gescheitert. Auf der Brücke ging am Morgen mehrere Stunden nichts vor oder zurück, wie der Sprecher berichtete. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei demontierten schließlich die Leitplanken am Abzweig Äppelallee, so dass der rund 90 Tonnen schwere und über 40 Meter lange Schwertransporter die Brücke verlassen konnte. Der Fahrer musste seinen Lastwagen anschließend abstellen.

Die Autobahn 5 ist heute zwischen dem Gambacher Kreuz und der Anschlussstelle Fernwald gesperrt worden. In Richtung Norden hatte es am Morgen einen Unfall gegeben, an dem zwei Autos und zwei Lastwagen beteiligt waren, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Beide Lkw kippten bei dem Unfall auf die Seite und versperrten alle Fahrspuren. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar. Der Verkehr wurde ab dem Gambacher Kreuz über die Autobahnen 5, 485 und 480 umgeleitet. (dpa)

Die wichtigsten Notruf-Nummern Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de