Attacke auf Asyl-Treffpunkt: Staatsschutz ermittelt

Scheibe eingeschlagen, Wände beschmiert

Frankfurt - Das Bistro eines Flüchtlingsprojekts im Frankfurter Stadtteil Bornheim ist in der Nacht zum Samstag von Unbekannten verwüstet worden.

Unbekannte Täter haben im Bistro eines Flüchtlingsprojekts in Frankfurt Teerflüssigkeit versprüht. Außerdem schlugen sie die Scheibe der Eingangstür ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das "Project Shelter", dem das Bistro gehört, sprach von einem rassistischen Drohschreiben, dass es der Polizei übergeben wollte. Etwa 150 Demonstranten kamen am Samstagabend zu einer Mahnwache an den Tatort im Frankfurter Stadtteil Bornheim. Ob die Tat politisch motiviert war oder ob es sich um reinen Vandalismus handelte, versucht nach Angaben der Polizei der Staatsschutz zu ermitteln. (dpa)

Quelle: op-online.de

