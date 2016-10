Zeugen überwältigen bewaffneten Mann

Angriff in U-Bahn mit Teppichmesser

Frankfurt - Zeugen zeigen Zivilcourage: In einer U-Bahn nimmt ein 49-Jähriger eine Frau in den Schwitzkasten und bedroht sie mit einem Teppichmesser. Vier Fahrgäste überwältigen den Mann.

Der 49-Jährige attackierte am Samstagabend in einer U-Bahn am Willy-Brandt-Platz die Frau. Nach Angaben der Polizei nahm der Angreifer sie ohne erkennbaren Grund in den Schwitzkasten und hielt ihr ein Teppichmesser an den Hals. Zwei Frauen und zwei Männer zeigten Zivilcourage und überwältigten den Mann. Es gelang ihnen, den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, er wurde in eine geschlossene Psychiatrie gebracht. (nb)

