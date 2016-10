Arbeiter stürzt in Baugrube und schlägt sich Kopf an

Schwerverletzt in Klinik

+ © Einsatzreport Südhessen In diese Baugrube in Groß-Bieberau stürzte der Mann. © Einsatzreport Südhessen

Groß-Bieberau - Ein Arbeiter ist heute Nachmittag in eine Baugrube in der Bahnhofstraße in Groß-Bieberau im Landkreis Darmstadt-Dieburg gefallen. Er wurde dabei schwer verletzt.

Der 47-jährige Arbeiter ist heute Nachmittag bei Tiefbauarbeiten in der Baugrube in der Bahnhofstraße in Groß-Bieberau schwer verletzt worden. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte von einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Das Unglück ereignete sich kurz nach 14 Uhr. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war Erde auf den Mann eingestürzt und hatte ihn zu Fall gebracht, wodurch er mit dem Kopf auf ein massives Abflussrohr aufschlug. Über den Gesundheitszustand des Mannes ist derzeit nichts bekannt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde die Abteilung Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt eingeschaltet. (jrd)

