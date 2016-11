Arbeitslosigkeit in Hessen weiter gesunken

163.791 Frauen und Männer arbeitslos

Frankfurt - Die robuste Konjunktur hält den hessischen Arbeitsmarkt auf Kurs. Die Arbeitslosenquote erreicht den niedrigsten Stand in diesem Monat seit 25 Jahren.

Die Arbeitslosenquote erreichte im November den niedrigsten Stand in diesem Monat seit 25 Jahren, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Insgesamt waren 163.791 Frauen und Männer arbeitslos. Das waren 1865 weniger als im Oktober und 3418 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,0 Prozent nach 5,1 Prozent im Vorjahr. "Die ersten Prognosen lassen darauf schließen, dass der Beschäftigungszuwachs in Hessen im nächsten Jahr weitergehen wird", erklärte Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion. (dpa)

