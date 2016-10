Bahnhofsviertel-Krimi: Asphalt der verlorenen Seelen

Frankfurt - Vom Tatort-Kommissar zum Krimi-Autor: Schauspieler Gregor Weber schreibt seit einigen Jahren Bücher. Sein neuer Thriller spielt in Frankfurt. Für Weber war das auch eine kleine persönliche Zeitreise. Von Jan Brinkhus

Früher ermittelte er als Tatort-Kommissar im Fernsehen, inzwischen lässt Gregor Weber andere ermitteln. Der frühere Hauptdarsteller der ARD-Krimi-Serie im Saarland ist schon vor einigen Jahren unter die Schriftsteller gegangen. In seinem neuen Werk „Asphaltseele“ lässt Weber den Frankfurter Kommissar Ruben Rubeck im Bahnhofsviertel der Main-Metropole auf Verbrecherjagd gehen. In der Stadt, die Weber noch aus seiner Studienzeit gut kennt.

+ Autor Gregor Weber ermittelte früher als Tatort-Kommissar in der ARD. © Boris Roessler

Das Frankfurter Bahnhofsviertel gilt als raues Pflaster. Zwischen Banken und Hauptbahnhof treiben sich Zuhälter, Drogendealer und manch andere zwielichtige Gestalt herum. Nicht selten wird das Viertel zum Schauplatz von Verbrechen. Gleichzeitig hat sich in den vergangenen Jahren vieles verändert, einige Straßenzüge erinnern eher an ein hippes Szeneviertel als an einen sozialen Brennpunkt. Das alles ergibt eine gute Kulisse für einen Krimi, wie Weber findet. „Ich habe ja vier Jahre in Frankfurt gewohnt, Anfang bis Mitte der 90er Jahre“, erzählt er. „Das Bahnhofsviertel war damals aus Sicht von uns Studenten die ,roughste’ Ecke in der Innenstadt von Frankfurt.“ Mit diesem „Schandfleck“ könnten die Frankfurter bis heute schlecht umgehen. Das Bahnhofsviertel reibe sich an der ganzen Stadt. „Und wo sich Sachen reiben, da werden Geschichten interessant“, sagt Weber.