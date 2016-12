Autofahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

29-Jährige wird schwer verletzt

Frankfurt - Vergangenen Freitag kommt es am Frankfurter Taunustor zu einem schweren Unfall: Ein unbekannter Autolenker fährt eine 29-jährige Fußgängerin an und flüchtet.

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Freitag, 9. Dezember, gegen 6.30 Uhr auf der Straße Gallusanlage, Ecke Taunustor in der Frankfurter Innenstadt. Wie die Polizei heute mitteilte, fuhr ein Pkw eine 29-jährige Fußgängerin an und verletzte sie schwer. Der Fahrer des Wagens flüchtete von der Unfallstelle. Zuvor hatte die junge Frau fußläufig die Gallusanlage vom Bahnhofsgebiet kommend in Richtung Willy-Brandt-Platz überquert. Hier soll es nach Aussage der Frau zu dem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug gekommen sein, durch den die Fußgängerin zu Boden stürzte und sich im Kopfbereich verletzte.

Der unbekannte Fahrer des Pkw stieg zwar aus und erkundigte sich bei der Frau nach ihrem Befinden, jedoch setzte er sich anschließend in sein Fahrzeug und fuhr davon. Ein Passant bemerkte die mittlerweile am Straßenrand sitzende Frau und rief einen Rettungswagen. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang und dem Pkw. Hinweise nimmt die Polizei Frankfurt unter 069/755-46208 entgegen. (jrd)

