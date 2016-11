Autofahrer räumen Autobahn nach Unfall selbst frei

Zwischen den Anschlussstellen Lützellinden und Wetzlar Süd

Dillenburg - Mit gemeinsamer Muskelkraft haben Unfallbeteiligte und andere Autofahrer am Mittwoch auf der Autobahn 45 ein Hindernis aus dem Weg geräumt und so den Verkehr wieder in Fluss gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein Kleinlaster mit einem Anhänger bei einem verbotenen Überholversuch an einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Lützellinden und Wetzlar Süd mit einem Sattelzug verkeilt. Der Verkehr kam komplett zum Erliegen. Das Hinzuziehen eines Abschleppwagens oder Bergekrans hätte eine Sperrung von mehr als zwei Stunden bedeutet.

Auf Anraten der Autobahnpolizei nahmen die Unfallbeteiligten und einige im Stau wartende Lkw-Fahrer die Sache selbst in die Hand, wie es in der Mitteilung der Polizei hieß: Kurzerhand luden die kräftigen Männer die auf dem Anhänger geladenen Fahrräder ab und hoben den verkeilten Anhänger wieder auf die Straße. Anschließend luden sie die Fahrräder wieder auf, hängten den Anhänger an den Kleinlaster und beide Fahrzeuge setzten ihre Fahrt fort. "Das sieht man nicht alle Tage auf Deutschlands Autobahnen", konstatierte die Polizei. (dpa)

