Autofahrer rast gegen Baum und stirbt

Zwei Unfälle in Nordhessen

Homberg/Volkmarsen - Am Morgen ist ein Mann bei Fritzlar von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gerast. Er ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Im nordhessischen Volkmarsen wurde eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt.

Der 32-Jährige Autofahrer war am Morgen mit seinem Wagen von der Fahrbahn der Bundesstraße 253 abgekommen und bei Fritzlar gegen einen Baum gerast, wie die Polizei in Homberg mitteilte. Der Mann ist kurz darauf seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Ursache des Unfalls war zunächst noch unklar. Da er im Wagen eingeklemmt war, musste die Feuerwehr ihn befreien. Wegen der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße voll gesperrt.

In Nordhessen war bereits gestern eine 74-jährige Fußgängerin beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, trat die Fußgängerin am Dienstagabend in Volkmarsen im Kreis Waldeck-Frankenberg bei grüner Ampel auf die Fahrbahn, als eine 78-Jährige mit ihrem Wagen in die Straße einbog und die dunkel gekleidete Fußgängerin anfuhr. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Autofahrerin aus Breuna bleib unverletzt. (dpa)

