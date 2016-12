„Disney in Concert“: Märchenhafte Stimmung in Frankfurt

Trotz miesem Sound in der Festhalle

Frankfurt - Mädchen in Glitzerkleidchen tummeln sich um Arielle. Die schreitet mit Cola in der Hand durchs Foyer der Festhalle Frankfurt und lächelt ihren Verehrerinnen zu. Nein, es ist nicht Fasching. Sondern „Disney in Concert“. Von Eva-Maria Lill

Das heißt: zwei Stunden seliges Lauschen für Frauen, Nerds, Prinzessinnen. Ein paar bratwurstkauende Begleitmänner lümmeln auch zwischen den 6 000 Fans, viele sind es aber nicht. Dafür umso mehr Verkleidete. Gut, der gepflegte Kitsch der amerikanischen Zeichentrickschmiede gefällt nicht jedem – auch wegen der kariesverdächtigen Gesangseinlagen. Nostalgisch ist’s trotzdem. Disney prägte schließlich Generationen. Das Zwei-Stunden-Programm in der Festhalle richtet sich daher auch vor allem an Zuhörer zwanzig Plus, die genüsslich der eigenen Kindheit frönen – von „Mary Poppins“ bis zu Balu dem Bären aus dem „Dschungelbuch“.

Auf der Bühne: das solide Hollywood-Sound-Orchester unter der Leitung von Heinz Walter Florin – und fünf Solisten. Dahinter eine Mega-Leinwand mit Szenen aus „Aladdin“, „König der Löwen“ und Co. Die Zutaten stimmen: Kitsch, Können, Kino, süße Melancholie. Was nicht stimmt, ist die Mischung.

Zum einen fällt die Solisten-Auswahl einseitig aus. Denn mit Ex-DSDS-Sternchen Alexander Klaws und Lars Redlich sind zwei Tenöre auf Tour. Das schränkt die Song-Auswahl arg ein, viele Klassiker fehlen. Kein Löwen-Fiesling Scar, kein Biest für die Schöne und bloß ein quäkiges „Nur ein kleiner Freundschaftsdienst“ aus Aladdin. Besser da die Frauen: Die deutsche Original-Elsa aus „Die Eiskönigin“, Willemijn Veraik, schmettert ihr „Lass es los“ gänsehauttauglich überzeugend, die Echo-Gewinnerin Oonagh darf unter anderem bei „Farbenspiel des Winds“ aus Pocahontas ran und Milica Jovanovic brilliert bei „Ein Mensch zu sein“ aus Arielle. Nicht nachvollziehbar allerdings, weshalb einige Lieder in Englisch erklingen – etwa „Reflections“ aus Mulan oder „From Zero To Hero“ aus Herkules.

Bilder: „Night of the Proms“ in der Festhalle Zur Fotostrecke

Zum anderen nervt der miese Festhallen-Sound. Der fällt besonders bei instrumentalen Stücken wie „Fluch der Karibik“ oder dem eigentlich so wunderbaren „Der König ist zurückgekehrt“ auf. Zwischen Orchester und Hörer rauscht, klirrt und surrt eine Platte aus härtestem Blech, eine Mutter hält ihrer Tochter die Ohren zu. Viel zu laut, viel zu schlecht abgemischt. Ausgerechnet bei „Can You Feel The Love Tonight“ fällt dann auch noch das Mikro aus. Der Stimmung tut’s keinen Abbruch, am Ende gibt’s stehende Ovationen. Dennoch: Die Festhalle ist kein Ort für filigrane Töne. Die Wiederauflage von „Disney in Concert“, die nächstes Jahr am 8. Dezember dort erklingen wird, ist also nur bedingt zu empfehlen.

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa