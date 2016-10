Befürworter und Gegner des Sexualkunde-Lehrplan demonstrieren

Tausende auf der Straße

+ © dpa © dpa

Wiesbaden - Weitgehend friedlich haben heute in Wiesbaden mehrere Tausend Menschen für und gegen den neuen Lehrplan zur Sexualerziehung an den hessischen Schulen demonstriert. Die Polizei berichtete von jeweils bis zu 1500 Teilnehmern an zwei getrennten Kundgebungen.

Die Veranstalter nannten höhere Zahlen. Zwischenzeitlich versuchten mehrere hundert Menschen, den Zug der Lehrplan-Gegner mit einer Sitzblockade zu verhindern. Deren Veranstalter verkürzten daraufhin die Route. Insgesamt waren bis zu 6000 Demonstranten erwartet worden, mehr als 1000 Polizisten waren im Einsatz. Die Polizei berichtete von einigen Rangeleien aus dem Demonstrationszug der Lehrplan-Befürworter, als einige Teilnehmer die vorgegebene Strecke verlassen wollten. Auch seien einige Beamte mit Gegenständen beworfen und angegriffen worden. Die „Frankfurter Rundschau“ berichtete, eine ihrer Mitarbeiterinnen sei bei einer Rangelei verletzt worden und habe ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Der aktualisierte Lehrplan sieht als Ziel die Akzeptanz sexueller Vielfalt vor und damit einen diskriminierungsfreien Umgang auch mit Homo-, Trans- oder Bisexualität. Er ist bereits seit September in Kraft. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hatte erklärt, der Lehrplan sei an die geänderten gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst worden.

An der Kundgebung pro Lehrplan nahmen laut Veranstalter 2000 bis 3000 Menschen teil. Aufgerufen hatte das „Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt“ aus mehr als 100 Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und Initiativen. Redner forderten, „schwul“ dürfe kein Schimpfwort an Schulen sein, der Unterricht müsse ein diskriminierungsfreier Ort sein. Die Kundgebung der Gegner sei ein „Angriff auf die freie Gesellschaft“. Die Gegner des Lehrplans trafen sich vor dem Kultusministerium, die Organisatoren zählten 1900 Teilnehmer. Veranstalter war das konservative Aktionsbündnis „Ehe und Familie“, das bereits in Baden-Württemberg gegen ähnliche Änderungen des dortigen Bildungsplans mobilisiert hatte und aktuell auch in Bayern aktiv ist. Die Organisatorin, Hedwig von Beverfoerde, distanzierte sich von rechtsextremen Gruppierungen, die ihr Kommen angekündigt hatten. (dpa)

Bilder: Demo für neuen Sexualkunde-Lehrplan Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de