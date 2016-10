Beweisaufnahme zu Polizistenmord läuft noch

Prozess-Ende zu Fall Herborn verzögert sich

Limburg - Das Verfahren um den Polizistenmord von Herborn sollte eigentlich demnächst enden. Doch noch kann das Gericht die Beweisaufnahme nicht schließen. Die Verteidigung hat weiterhin viel Klärungsbedarf.

Der Prozess um den Polizistenmord von Herborn ist kurz vor seinem Ende ins Stocken geraten. Die Verteidigung stellte heute vor dem Landgericht Limburg mehrere Beweisanträge, um weitere Zeugen zu hören, ein Gutachten einzuholen sowie Bildmaterial vom Tatort anzusehen. Mehrfach unterbrach deshalb das Gericht die Sitzung, um über die Anträge zu beraten und am Ende teils abzulehnen. Dann befragte es auf Wunsch der Verteidigung eine Zeugin ein weiteres Mal. Vor Beginn der Verhandlung war erwartet worden, dass nach der Befragung von zwei letzten Zeugen die Beweisaufnahme geschlossen und plädiert werden kann.

Mehr zum Prozess: Tödliche Messerattacke: Prozess startet Prozess wird fortgesetzt Erste Plädoyers erwartet Das Gericht verhandelt seit Anfang Juni den Fall, angeklagt ist ein 28-Jähriger. Er soll an Heiligabend 2015 am Herborner Bahnhof einen 46-jährigen Beamten erstochen und dessen ein Jahr älteren Kollegen schwer verletzt haben. Die Polizisten waren gerufen worden, nachdem der Angeklagte in einem Regionalzug als Schwarzfahrer aufgefallen war. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft zielten die Anträge der Verteidigung teils darauf, den Prozess zu "verschleppen".

Der Nebenklägervertreter bezeichnete den Antrag auf ein Gutachten als "verletzend", gerade für die Angehörigen der Opfer. Dieses Gutachten solle prüfen, ob die Beamten am Bahnhof einen Leitfaden zum Selbstschutz außer Acht gelassen haben. Die Richter lehnten den Antrag aber ab. Ein Gutachten sei nicht nötig, da das Gericht die nötige Sachkunde besitze, um die Richtlinien zu bewerten. Der Vorsitzende Richter zitierte aus dem Leitfaden, in dem es unter anderem um das richtige Verhalten bei einer Personenkontrolle geht. Am späten Nachmittag wurde die Sitzung erneut unterbrochen. Ein Zeitpunkt für das Plädoyer der Staatsanwaltschaft war noch unklar. (dpa)

