Schöner Teufel an der Stradivari

David Garrett geigt in der Frankfurter Festhalle

+ © Sauda Viel Glanz: Feuerwerk und Star-Geiger David Garrett funkelten in der Frankfurter Festhalle um die Wette. © Sauda

Frankfurt - Wenn David Garrett Haare und Finger fliegen lässt, werden nicht nur Klassik-Fans schwach. In der Frankfurter Festhalle geigte der Rockstar an der Stradivari zwei Stunden lang Explosives und Emotionales. Ein Abend der großen Gefühle. Von Sebastian Krämer

Als „Teufelsgeiger“ ist Niccolò Paganini in die Musikgeschichte eingegangen. Er versetzte seine Zuschauer in Ekstase und musste seine Konzerte bis zu fünfzehnmal wiederholen, weil jeder ihn hören wollte. Nicht ganz zufällig feierte Weltklasse-Geiger David Garrett vor einigen Jahren in eben dieser Rolle sein Kinodebüt. Da gibt’s durchaus Parallelen. Wer den Sohn einer amerikanischen Primaballerina und eines deutschen Juristen in Frankfurt live sehen wollte, musste sich schon sehr früh um eine der über 9 000 Karten kümmern. In der ausverkauften Festhalle endete Garretts aktuelle „Explosive“-Tour.

Ein Titel, den Show und Album verdienen. Insbesondere bei der Hochtempo-Nummer „Furious“ flogen Garretts Finger mit teuflischer Präzision über das Griffbrett seiner „A. Busch“ Stradivari aus dem Jahre 1716. Nicht nur der Ursprung seines spektakulären Spielgerätes sorgte für italienische Impressionen. So zeigte der 36-Jährige etwa bei Vivaldis „Sommer“ aus den vier Jahreszeiten und Eigenkompositionen seine Liebe für die Barockmusik jenseits der Alpen. Doch auch Werke der Spätromantik wie Tschaikowskis Klavierkonzert waren Teil eines Kaleidoskops, in dem sich unterschiedliche Richtungen der klassischen und populären Musik kunstvoll miteinander verbanden.

Entsprechend flexibel war auch das Ensemble besetzt, das neben Frank van der Heijden (Dirigent, Gitarre), John Haywood (Keyboard, Klavier), Jeff Lipstein (Drums), Marcus Wolf (Gitarre) und Jeff Allen (Bass) mit der neuen Philharmonie Frankfurt auch ein Orchester aufbot. Dank der gelungenen Arrangements von van der Heijden, Garrett und Haywood kamen hierbei sowohl die akustischen wie auch elektronischen Instrumente zur Geltung. Ähnlich abwechslungsreich gestaltete sich die Bühnenshow, die mit Tänzern des Deutschen Fernsehballetts sowie Licht- und Feuerwerkseffekten den jubelnden Massen einen kurzweiligen Abend bescherte – allein die zweite Hälfte kam etwas langatmig daher.

Besonders gelungen war der Einsatz eines sieben Meter großen Marshmallow-Manns beim Titel „Ghostbusters“. Dabei ging vor allem bei den langsameren Stücken die Atmosphäre auch an dem zu Tränen gerührten Garrett nicht spurlos vorbei. So erschien sein Danke an die Fans äußerst authentisch. Obendrauf widmete er dem Publikum dann gleich auch seinen Song „You’re The Inspiration“ und wagte, begleitet von zwei Bodyguards, den Gang unters Volk. Auch seine eigene Familie kam an diesem Abend nicht zu kurz, etwa als der Stargeiger seine im Publikum sitzende Mutter mit einem Mitternachtswalzer ehrte oder eine wunderschöne Eigenkomposition seiner jüngeren Schwester.

Weniger harmonisch ging es bei einem „musikalischen Duell“ Garretts mit van der Heijden zu: Geige gegen Gitarre. Der Sieger hieß am Ende die gute Musik, von der es bei dem zweistündigen Programm reichlich zu hören gab. Schließlich endete das Konzert mit einem Feuerwerk und Goldstreifenregen. David Garrett zeigte sich äußerst zufrieden und wirkte mit seinen blonden Haaren und dem charakteristischen Lächeln so gar nicht teuflisch.

Quelle: op-online.de