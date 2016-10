Dieb erbeutet 16.000 Euro in Bahnhofsrestaurant

Bundespolizei ermittelt

Frankfurt - Ein Dieb bestiehlt in einem Restaurant im Frankfurter Hauptbahnhof einen Touristen und macht ordentlich Beute: In der gestohlenen Tasche befinden sich laut Bundespolizei 16.000 Euro.

Ein noch unbekannter Dieb hat am Sonntagmittag, gegen 13 Uhr, einen 57-jährigen indonesischen Touristen im Frankfurter Hauptbahnhof bestohlen und dabei 16.000 Euro in bar erbeutet. Wie das Opfer bei der Bundespolizei angab, hatte es sich in einem Restaurant im Hauptbahnhof aufgehalten, wo ihm der Dieb seine Umhängetasche vom Stuhl entwendete. Offenbar hatte der Täter einen unbeobachteten Moment ausgenutzt, um die Tasche an sich zu nehmen und aus dem Hauptbahnhof zu flüchten. Die Bundespolizei konnte trotz einer eingeleiteten Fahndung bisher weder den Dieb noch die Tasche auffinden. Sie hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (jrd)

