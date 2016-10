Vier Verkehrstote in nur einer Nacht in Hessen

Voll besetztes Auto kracht in entgegenkommenden Wagen

Breuberg/Wiesbaden/Darmstadt - Ein voll besetztes Auto kracht im Odenwald in einen entgegenkommenden Wagen. Zwei Männer und eine Frau sterben in den Trümmern, zwei weitere Menschen werden schwer verletzt. Zudem ereignen sich weitere schwere Unfälle in Hessen.

Drei junge Menschen sind bei einem Autounfall im Odenwald tödlich verletzt worden. Ein mit vier Insassen besetzter Wagen war in der Nacht zum Samstag nahe dem hessischen Breuberg auf die Gegenspur geraten und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fahrer - der 20-jährige Verursacher und eine 21-jährige Frau - starben noch an der Unfallstelle. Ein 19 Jahre alter Begleiter des Verursachers starb wenig später im Krankenhaus. Zwei junge Frauen im Alter von 18 Jahren, die ebenfalls im Auto des Mannes saßen, überlebten schwer verletzt. Sie wurden in eine Klinik gebracht. Warum der 20-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, war zunächst nicht klar.

Zudem ist bei einem Unfall auf der A3 bei Wiesbaden ein 31-jähriger Motorradfahrer getötet worden. Der Mann war mit seiner Maschine in Richtung Würzburg unterwegs, als er von hinten gegen ein vorausfahrendes Auto fuhr, wie die Polizei mitteilte. Er wurde am späten Freitagabend ins Krankenhaus gebracht, wo er an seinen Verletzungen starb. Die 38 und 44 Jahre alten Männer im Auto kamen mit leichten Blessuren davon. Die A3 war zwischen dem Kreuz Wiesbaden und der Anschlussstelle Raunheim stundenlang gesperrt.

Einen Schwerverletzten gab es bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Griesheim. Nach derzeitigem Stand der Polizei fuhr eine Straßenbahn der Linie 9 die Wilhelm-Leuschner-Straße von Darmstadt kommend in Richtung Griesheim. In Höhe Freiligrathstraße erfasste sie einen 21-jährigen Darmstädter, der seitlich am Gleisbett gelegen hatte. Der Fußgänger wurde schwer verletzt. (dpa/dani)

Quelle: op-online.de