Drei Tote bei Wohnungsbränden

Mann (75) springt aus dem Fenster

Volkmarsen/Beerfelden - Bei zwei Bränden sind insgesamt drei Personen ums Leben gekommen. Ein 75-jähriger Mann versuchte sich zu retten und sprang aus dem Fesnster. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Ein Ehepaar ist bei einem Wohnhausbrand in Nordhessen ums Leben gekommen. Der 75 Jahre alte Mann verstarb im Krankenhaus, nachdem er auf der Flucht vor den Flammen aus einem Fenster gesprungen war, wie die Polizei mitteilte. Seine 70-jährige Frau wurde später tot im Schlafzimmer gefunden. Nachbarn hatten den Brand des Fachwerkhauses in Volkmarsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) in der Nacht zum Montag gemeldet. Die Brandursache blieb zunächst offen. Weitere Opfer gab es nicht.

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses im Odenwaldkreis ist zudem ein 51-Jähriger Bewohner ums Leben gekommen. Das Feuer in dem Fachwerkhaus in Beerfelden wurde am frühen Montagmorgen gemeldet, vier weitere Menschen erlitten nach Polizeiangaben Rauchgasvergiftungen. Insgesamt 38 Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Das Haus sei nun vermutlich unbewohnbar, sagte ein Polizeisprecher. Die Löscharbeiten dauerten in der Nacht zum Montag an. Schadenshöhe und Brandursache blieben zunächst offen. (dpa)´

