Drei Verletzte bei Unfall auf A5 - Auto gerät in Brand

Auto geriet ins Schleudern und überschlug sich

Bad Homburg vor der Höhe - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 am Bad Homburger Kreuz sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Ein 40-Jähriger fuhr am Montagabend nach Polizeiangaben auf ein Fahrzeug vor ihm auf, welches daraufhin ins Schleudern geriet, gegen die Leitplanke krachte und sich überschlug. In dem Auto saßen drei Personen: Ein 26 und ein 30 Jahre alter Mann wurden leicht verletzt, ein 27-Jähriger schwer. Bei dem Zusammenstoß geriet das Auto des Verursachers in Brand, der 40-Jährige bliebt aber unverletzt. Die Polizei konnte einen Atemalkoholwert von 0,48 Promille bei ihm feststellen. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa