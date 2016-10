Einbrecherjagd ohne Grenzen

Länderübergreifend und digital: Hessens Polizei rüstet auf und gibt Tipps

+ Mit einfachstem Werkzeug lassen sich Fenster und Türen aufhebeln. - Foto: dpa

WIESBADEN - Winterzeit ist Einbruchszeit – wenn die Tage kürzer werden, haben Diebe Hochsaison. Im vergangenen Jahr wurden deutschlandweit 167 136 Einbrüche gezählt, alleine in Hessen waren es 11 595 Wohnungseinbrüche. Der Trend ist seit 2008 steigend.

Den hessischen Ermittlern ist es zwar gelungen, die Aufklärungsquote 2015 auf 21,6 Prozent zu steigern. Dennoch wird damit nur jeder fünfte Wohnungseinbruch aufgeklärt. Was unternimmt die Polizei, um die Täter zu stellen und die Bürger zu schützen? Einige Fragen und Antworten zum Thema:.

Gibt es einen umfassenden Kampf gegen organisierte Banden?

Hessen hat gemeinsam mit Bayern, Rheinland-Pfalz und Baden Württemberg vereinbart, die grenzübergreifende Jagd auf die Täter zu ermöglichen. Dieser Kooperationspakt sieht vor, dass Polizisten aus verschiedenen Bundesländern gemeinsame Ermittlungsgruppen bilden. „Es geht uns darum, dass etwa Verkehrskontrollen auch über die Ländergrenzen hinweg möglich sind, damit sich die Täter in einem anderen Bundesland nicht sicher fühlen können“, erklärt Max Weiß, Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) in Wiesbaden. So werde beispielsweise abgestimmt, wenn in Mainz und Wiesbaden zur gleichen Zeit Autofahrer kontrolliert werden, ob diese etwa Diebesgut in ihren Fahrzeugen haben.

Wie läuft die Kooperation?

Laut LKA-Sprecher Weiß ist sie erfolgreich. Aktuelle Zahlen, wie viele Einbrüche in Hessen seit Jahresbeginn gezählt wurden und ob die Aufklärungsquote gestiegen ist, gibt es aber bisher nicht.

Warum gibt es noch keine Zahlen, etwa für das erste Halbjahr 2016?

Dies liegt nach Angaben des LKA daran, dass nicht alle als Einbrüche erfassten Delikte später auch tatsächlich Wohnungseinbrüche sind. Als Beispiele nennt er etwa einen versuchten Versicherungsbetrug, der als Einbruch getarnt wurde, oder eine Sachbeschädigung, etwa durch einen Steinwurf in ein Fenster, die zuerst als versuchter Einbruch gewertet wird. Erst im Laufe der Ermittlungen stelle sich heraus, welche Tat wirklich ein Einbruch war.

Was unternimmt die Polizei sonst noch?

Seit Herbst 2015 setzt die hessische Polizei das sogenannte „Predictive Policing“ ein. Dabei handelt es sich um eine Software, die begangene Einbrüche analysiert und künftige Einbrüche prognostiziert. Zu Beginn der diesjährigen Einbruchssaison weitet das LKA das Gebiet aus, in dem die Software eingesetzt wird. Laut Weiß wird nun auch der Hochtaunuskreis in das Programm aufgenommen. Ab 2017 soll das Programm hessenweit die Wohnungseinbrüche bekämpfen, hatte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) angekündigt.

Wie funktioniert das Programm?

Durch die Analyse der Einbrüche erstellt eine Abteilung innerhalb des LKA ein Tatmuster. Die Daten erhalten die LKA-Fahnder von den Polizeidienststellen der beteiligten Landkreise und Städte. Die Software mit dem Namen „KLB-operativ“ errechnet, wo die Wahrscheinlichkeit von Einbrüchen zu einer bestimmten Zeit am größten ist. Die Fahnder informieren darüber ihre Kollegen in den betroffenen Gebieten. Dort, so Weiß, werden dann mehr Polizisten bereitgestellt, die die mutmaßlichen Tatorte beobachten und hoffen, die Einbrecher auf frischer Tat zu schnappen.

Ist das Programm erfolgreich?

Im Sommer hatte der Wiesbadener Polizeipräsident Stefan Müller eine erste Bilanz vorgestellt: Demnach waren die Einbruchszahlen in den Testregionen um 14 Prozent gesunken. Im Main-Taunus-Kreis sei indes mehr eingebrochen worden, in Wiesbaden wiederum sei die Zahl der Einbrüche gesunken. Eingesetzt wurde das Programm bisher zudem in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg und Main-Kinzig.

Wie kann man sich vor Einbrechern schützen?

Die Täter gelangen meist über schlecht gesicherte Fenster oder Türen in Wohnungen, wie die polizeiliche Kriminalpräventionsstelle der Länder und des Bundes mitteilt. Um die Bürger über die vielen Möglichkeiten, Haus und Eigentum zu schützen, zu informieren, hat sie auf Youtube eine Kampagne gestartet. Darin wird der fiktive Einbrecher „Die Elster – ein Profi-Einbrecher packt aus“ gezeigt, wie er auf Einbruchstour geht und wie leicht es ihm fällt, sich Zugang zu Häusern zu verschaffen. Die Serie ist unter http://bit.ly/2bYedNp zu finden.

Wo kann man sich sonst noch informieren?

Die Verbraucherzentrale Hessen und das LKA informieren derzeit gemeinsam über Möglichkeiten, sich vor Einbrechern zu schützen. Termine für Informationsveranstaltungen sind im Internet unter www.polizei.hessen.de und www.polizei-beratung.de einsehbar. Informationsmöglichkeiten bieten in der Region der Polizeiladen in Offenbach (Stadthof 16/17), der Polizeiladen Frankfurt (Zeil 33) und in Hanau die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle (Am Freiheitsplatz 4). - dpa/al

