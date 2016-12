Eine Spinne namens Bowie

Prominenter Name für eine gute Sache / Ausstellung im Senckenberg-Museum lenkt den Blick aufs Thema Artensterben

Frankfurt - Sie ist haarig, gelblich-braun und heißt David Bowie. Die Rede ist von einer Riesenkrabbenspinnen-Art, die nach dem Rock-Weltstar be-nannt ist. Im Todesjahr Bowies ist der Hype um sie noch etwas größer – nun bekommt sie in einer Ausstellung Nachwuchs. Von Christian Schultz

Das ist der Lauf des Lebens: Der eine, der große David Bowie ist Anfang dieses Jahres gestorben, nun werden voraussichtlich noch vor Jahresende in Frankfurt ganz viele neue Bowies geboren. Allerdings achtbeinige Exemplare, genauer gesagt Riesenkrabbenspinnen. Zu denen gehört die Spezies „Heteropoda davidbowie“, die David-Bowie-Spinne sozusagen. In einem Terrarium einer Spinnen-Sonderausstellung im Senckenberg-Museum in Frankfurt haben sich ein Weibchen und ein Männchen gepaart, nun wacht das Weibchen über einen diskusförmigen Kokon, bald dürfte der Nachwuchs herauskrabbeln.

Den außergewöhnlichen Namen gab der Art ihr Entdecker, Spinnenexperte und Bowie-Fan Peter Jäger vom Senckenberg Forschungsinstitut. Er tat dies vor einem ernsten Hintergrund – dem globalen Artensterben. Wie schon bei anderen Aktionen habe er so Aufmerksamkeit für das Thema erzeugen wollen. „Weltweit werden viele Habitate zerstört“, sagt er. Massenhaft werde Regenwald abgeholzt, auch in der Heimat von „Heteropoda davidbowie“, die in Teilen Malaysias, Singapurs, Thailands und Indonesiens lebt. Jäger benannte Spinnen schon nach dem Kabarettisten Dieter Hildebrandt, Altrocker Udo Lindenberg oder Punk-Ikone Nina Hagen.

Solche Initiativen helfen auch nach Ansicht des Spinnenexperten Lars Friman vom Naturschutzbund Deutschland (NABU), Menschen für Spinnen und deren Bedeutung zu sensibilisieren. Das sei wichtig, denn Spinnen seien nunmal die Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere. Und dass das Artensterben insgesamt äußerst bedenklich ist, untermauern die blanken Zahlen. Ein Forscherteam um den Biologen Rodolfo Dirzo von der Stanford University schrieb etwa 2014 im Fachmagazin „Science“, bei den wirbellosen Tieren, zu denen auch Spinnen gehören, seien in den vergangenen 40 Jahren 45 Prozent der Arten verschwunden.

Spinnenexperte Danilo Harms vom Centrum für Naturkunde der Universität Hamburg sagt: „Wir verlieren Biodiversität in einem Ausmaß, das nicht mehr feierlich ist.“ Es sei eine „neue Zeit des Massenaussterbens“. Viele Spinnenarten lebten in den Tropen – gerade dort verschwinde viel Lebensraum. „Das ist ein ganz großes Problem.“ Wo einst Urwald wucherte, sind heute Palmöl-Plantagen. „Aber solche Plantagen bieten keinen Lebensraum für Spinnen. Wir verlieren Arten im Sekundentakt.“ Dabei seien Spinnen für viele Ökosysteme extrem wichtig. „Auf der Welt würde kaum was passieren ohne Spinnen.“

Jäger entschied sich im Fall von „Heteropoda davidbowie“ 2008 wegen der auffälligen Gesichtszeichnung des Tieres für diesen Promi-Namen. Diese Spinne falle aus der Reihe – so wie der singende Bowie das auch getan habe, sagt der Arachnologe. Und nebenbei angemerkt hat der echte Bowie 1972 auch ein Album mit dem Titel „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars“ herausgebracht.

Jäger hat schon viele Spinnenarten in ihrem natürlichen Lebensraum entdeckt. Bei „Heteropoda davidbowie“ habe er indes ein konserviertes Exemplar zur Analyse bekommen und bemerkt, dass diese Art noch gar nicht beschrieben gewesen sei. Gelblich-braun kommt sie daher, bis zu 13 Zentimeter kann die Beinspannweite betragen. Sie kann beißen, gefährlich ist das für Menschen laut Jäger aber nicht.

In dem Terrarium in der Frankfurter Ausstellung war zunächst nur ein Weibchen. Vor einigen Wochen bekam Jäger ein Spinnenmännchen mit der Bitte um Identifizierung zugesandt und schaute es sich lebend unter dem Mikroskop an – vor allem die Kopulationsorgane, die eine zentrale Rolle bei der Erkennung von Spinnenarten sind. Am Ende war es eine „Heteropoda davidbowie“ – und sie kam zu dem Weibchen. „Wann die Begattung stattgefunden hat, wissen wir nicht“, sagt Jäger. Gleiches gelte für die Befruchtung nach der Eiablage. „Es dürften 150 bis 300 Eier in dem Kokon sein“, schätzt der Forscher. Er rechnet damit, dass zwischen Weihnachten und Neujahr Jungspinnen herauskommen – es wäre ein gelungener Schlusspunkt für die Schau, die am 8. Januar endet.

Laut Harms sind weltweit 45.000 Spinnenarten beschrieben. Insgesamt seien es vermutlich bis zu 150.000. Zwei Prozent aller Land-Tierarten rund um den Globus seien Spinnen – ein enormer Artenreichtum. Es gibt also noch viel zu erforschen. Für Jäger ist es nach wie vor ein großer Reiz, neue Arten zu entdecken. Auch über bekannte Spezies wisse man teilweise noch nicht viel. „Das macht die Natur aus“, sagt Jäger. „Wir kennen nicht alles, reißen es nur an.“ (dpa)

