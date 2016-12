Einladung ins Schlaraffenland

100 Karten für ARD-Märchenfilm zu gewinnen

+ Im Schlaraffenland: Herr Debreziner (Friedrich Liechtenstein), Paul (Ingmar Böske) und Pralina (Klara Deutschmann). Für die Preview des Märchenfilms, der an Weihnachten in der ARD läuft, verlosen wir 100 Karten - Foto: HR

Offenbach/Frankfurt - Wir schicken unsere Leser ins Schlaraffenland! In Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk (HR) verlost die Mediengruppe Offenbach-Post 100 Karten für die Preview der HR-Produktion „Das Märchen vom Schlaraffenland“.

Der Märchenfilm wird im Rahmen der ARD-Reihe „Sechs auf einen Streich“ an Weihnachten im Ersten laufen. Gedreht wurde bereits im vergangenen Jahr im ost-hessischen Schlitz, in Frankfurt und zwei Tage lang am „Dietesheimer Steinbruch“ in Mühlheim. Es folgte eine umfangreiche tricktechnische Nachbearbeitung. Namhafte Schauspieler wirken mit, darunter Heikko Deutschmann und Uwe Ochsenknecht.

100 unserer Leser haben die Chance, das Märchen über den alten Traum vom Land, in dem Milch und Honig fließen, vorab zu sehen, und zwar am nächsten Dienstag, 13. Dezember, um 18.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im HR-Sendesaal, Bertramstraße 8, Frankfurt. Anwesend sein werden die Schauspieler Heikko Deutschmann, Klara Deutschmann, Florian Wünsche und Ingmar Böske.

Wer dabei sein möchte, schreibt einfach eine E-Mail an gewinnspiel@op-online.de und lässt sich auslosen... Wichtig: Name, Adresse, Telefonnummer und gewünschte Anzahl der Karten (vier Stück pro Gewinner sind möglich) notieren. Einsendeschluss ist Montag, 12. Dezember, 12 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt. Viel Glück!

Quelle: op-online.de