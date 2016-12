RMV entdeckt die Nische

Engere Taktung von S-Bahn und Zügen auch zu Randzeiten

+ © dpa Wenn der Winterfahrplan in Kraft tritt, verkehren am Wochenende und am Abend mehr Bahnen und Busse, allerdings steigen zum 1. Januar auch die Preise. © dpa

Frankfurt - Am Sonntag wechseln im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Hessen die Fahrpläne. Das bedeutet für viele Regionen in Rhein-Main mehr Angebote. Dafür werden Busse und Bahnen bald teurer. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum ÖPNV-Angebot:. Von Eva Krafczyk und Sandra Trauner

Werden Bus und Bahn teurer?

Am 11. Dezember ändert sich erst einmal nichts. Am 1. Januar kommt es dann aber zu Preissteigerungen von durchschnittlich 1,9 Prozent, wie eine Unternehmenssprecherin des RMV sagte. Hierbei gebe es aber unterschiedliche Regelungen für die einzelnen Fahrkartenarten – am Preis zum Beispiel für eine Kinderfahrkarte ändert sich nichts. Auch im Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) steigen die Ticketpreise zu Jahresbeginn um durchschnittlich 1,9 Prozent. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), der auch in Südhessen fährt, wird ab 1. Januar um durchschnittlich 2,1 Prozent teurer. Das Hessenticket, mit dem bis zu fünf Personen einen Tag lang durchs Land fahren können, kostet ab Januar 35 Euro statt wie bisher 34 Euro.

Was ändert sich an den RMV-Verbindungen im Rhein-Main-Gebiet?

ZUG: Mit zusätzlichen Fahrten auch am Abend und kürzeren Taktungen der Verbindungen sollen Wartezeiten verkürzt werden. So wird es am frühen Abend im RMV-Gebiet eine zusätzliche Fahrt der Regionalbahn von Darmstadt Richtung Odenwald geben. Zwischen Hanau und Groß-Umstadt-Wiebelsbach ist die Regionalbahn an Sonn- und Feiertagen künftig stündlich und nicht wie bisher im Zwei-Stunden-Rhythmus unterwegs. Zwischen Fulda und Gersfeld, zwischen Darmstadt und Pfungstadt sowie zwischen Gießen und Hungen fahren die Regionalzüge künftig an Samstagen ebenfalls im Stundentakt. Auch die Regionalbahn zwischen Friedberg und Hanau ist am Wochenende abends künftig stündlich unterwegs.

S-BAHN: Wegen der gestiegenen Nachfrage ist die S5 zwischen Bad Homburg und Frankfurt-Süd samstags nun alle 15 Minuten statt bisher alle 30 Minuten unterwegs. Zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und der Zeil soll samstags alle fünf Minuten eine S-Bahn-Verbindung bereit stehen. Wer von Wiesbaden zum Frankfurter Flughafen muss, hat künftig am Abend sowie an Sonn- und Feiertagen eine engere Taktung zur Verfügung. Die S9 verkehrt dann im 30-Minuten-Takt statt wie bisher einmal in der Stunde.

BUS: Die meisten Schienenstrecken fahren sternförmig nach Frankfurt hinein und wieder heraus. Wer bislang zwischen zwei Punkten am Rand der Metropole unterwegs war, musste oft Umwege in Kauf nehmen. Nun sollen fünf neue Schnellbuslinien die Orte am Rand des Netzes direkt miteinander verbinden. Schnellbusse verkehren ab Dezember zwischen Hofheim und Flughafen (X17), zwischen Flughafen und Hanau über Neu-Isenburg und Obertshausen (X19), zwischen Wiesbaden und Bad Homburg (X26), Königstein und Karben (X27) und Frankfurt-Fechenheim und Hanau (X57).

Müssen sich die Fahrgäste auf Behinderungen wegen Bauarbeiten einstellen?

Die gute Nachricht: In Frankfurt stehen keine weiteren Tunnelsperrungen an. Aber umfangreiche Baumaßnahmen gibt es dennoch. Wegen einer Bahndammsanierung bei Hochheim wird in den Sommerferien sechs Wochen lang die Linie S1 unterbrochen. Die Arbeiten für die neue Station Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen dürfte mit Umleitungen und Sperrungen zu den größten Beeinträchtigungen für Reisende führen.

Und was fehlt?

Der Fahrgastverband Pro Bahn findet es gut, dass der neue Fahrplan insbesondere auf den Nebenstrecken und in den Tagesrandzeiten mehr Angebote macht, weist aber darauf hin, dass es sich dabei oft um Fahrten handelt, die es früher schon gab, die dann aber gestrichen wurden und jetzt wieder eingeführt werden. (dpa)

Quelle: op-online.de