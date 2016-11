Erbarmen mit dem Schlachtvieh

Keine Tiertransporte, dafür Liebe! Pop-Missionar Xavier Naidoo begeistert mit Musik und Botschaft

+ Ein Xavier Naidoo ist nicht genug, wie wäre es mit sechs? Der Mannheimer Sänger gab ein umjubeltes Konzert in der Frankfurter Festhalle. - Foto: Sauda

Frankfurt - Understatement und politisch korrekte Poesiealbum-Sprüche: Xavier Naidoo, der christlichste Sohn Mannheims, gibt in der ausverkauften Festhalle eine Art Wohnzimmer-Konzert, das seine Fans in überirdische Dauer-Verzückung versetzt. Von Peter H. Müller

Die Renaissance der Liebe, keine häusliche Gewalt, Tiertransporte sowieso nicht. Nein, dann lieber doch „Amazing Grace“ zum Einmarsch. So beginnt Naidoos Weltverbesserungs-Mission in Frankfurt. Über seine Wirrnisse in Sachen „Reichsbürger“, über abstruse Rechtsaußen-Interviews, ESC-Skandale oder die Verleihung des Goldenen Alu-Hutes für verdiente Verschwörungstheoretiker ist genug geredet worden. Lassen wir diese Themen – und gucken gleich auf eine Tour, mit der Deutschlands beste Soulstimme und der alte Produzentenkumpel Moses Pelham sich ganz bewusst an die Anfänge erinnern.

Kurze Rückblende: Anno 1998 erschien Naidoos überschwänglich gelobtes Debüt „Nicht von dieser Welt“, produziert vom Rödelheimer Hartreim-Projektleiter Pelham. Und was war das Staunen groß über diesen smarten R’n’B-Sänger, der selbst Triviales in bedeutungsschwangere HipHop-Poesie übersetzen konnte. Okay, manche Kritiker nannten es pathetischen Sakral-Pop. Aber wenn einer so singt wie Naidoo – geschenkt.

Ganze 18 Jahre später könnte man nun fast zur selben Erkenntnis gelangen, nachdem Naidoo in der proppenvollen Festhalle ein geradezu triumphales Konzert gefeiert hat – eine Art Unplugged-Gig im Trio, auf schicker weißer Rund-Drehbühne. Neil Palmer greift da in Flügel und E-Piano, Alex Auer (der auch einen eigenen Song darbieten darf) spielt Gitarre und Naidoo sitzt schon zum elegischen Eröffnungs-Stück „Frei“ auf seinem Hocker, vor einem Notenständer mit Textbuch.

Rund um die Bühnenscheibe werden Leinwände rauf- und runtergerollt, meist um den sonnenbebrillten und bemützten Hauptdarsteller in Nahaufnahme zu zeigen. Der eigentliche Star des Abends ist dieses übergroße, stets pastoral verabreichte Gefühlskino, das Naidoo in den nächsten zwei Stunden entfachen wird, vor allem mit altbekanntem Liedgut wie „In meinen Armen“, „20 000 Meilen“ oder „Ernten was man sät“.

Woher die Tiefenwirkung dieser Kitsch-umwehten Bibel-Weisheiten und „Glaub an dich“-Hymnen rührt, bleibt eines der großen Geheimnisse. Sicher ist, Naidoo könnte wohl auch Telefonbücher im Ministranten-Modus vorsingen und seine Fangemeinde läge ihm genauso zu Füßen. Selbst die peinlichste Blüte des Abends – die Anti-Tiertransport-Predigt „Ich will leben“, in dem sich Vegetarier Naidoo lyrisch in die Rolle eines Schlachtviehs versetzt – wird mit Jubelstürmen goutiert, der Hot-Dog-Stand nebenan lässt verschämt die Rolläden herunter.

Dem neutralen Beobachter bleibt da nur, die weiße Fahne zu hissen – und die Frage zu stellen, was dieser Missionierungs-Abend über den Zustand von Merkel-Land wohl aussagt. Aber das ist wohl eine andere, zu irdische Geschichte.

Quelle: op-online.de