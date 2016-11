Ermittlungen gegen JVA-Beamte nach tödlichem Geisterfahrer-Unfall

Fahrer bereits zu lebenslanger Haft verurteilt

Limburg - Nach einem tödlichen Geisterfahrer-Unfall eines JVA-Freigängers ermittelt die Limburger Staatsanwaltschaft gegen drei Beamte.

Der Vorwurf, den er prüfe, laute fahrlässige Tötung, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Michael Sagebiel am Freitag auf Anfrage. Dabei gehe es um die Entscheidung, dem Mann Freigang zu gewähren, der bereits zuvor zahlreiche Male ohne Führerschein am Steuer erwischt worden war. Im Januar 2015 raste er auf der Flucht vor der Polizei bei Limburg in den Gegenverkehr, eine junge Frau starb. Der Fahrer wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Ob es zu einer Anklage komme, werde nicht vor Ende November entschieden, sagte Sagebiel. Die Ermittlungen richteten sich gegen Beamte der JVAs Diez und Wittlich in Rheinland-Pfalz. In Diez saß er zum Unfallzeitpunkt ein, zuvor war er in Wittlich untergebracht. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa