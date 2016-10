Erschossener Rocker-Präsident wird morgen beigesetzt

Auf dem muslimischen Grabfeld eines Gießener Friedhofs

Gießen/Wettenberg - Der erschossene Gießener Hells Angels-Chef Aygün Mucuk soll am morgigen Mittwoch beigesetzt werden. Das berichtete die Stadt Gießen am Dienstag.

Zu der Beisetzung am Nachmittag (14.00 Uhr) auf dem muslimischen Grabfeld eines Gießener Friedhofs werden zahlreiche Trauergäste erwartet. Medienberichten zufolge haben sich Mitglieder der Rocker-Szene aus dem In- und Ausland angekündigt. Unterdessen laufen die Ermittlungen in dem Fall weiter auf Hochtouren. "Wir schließen keine Möglichkeit aus, haben aber natürlich das Rockermilieu schwerpunktmäßig im Blick", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das betreffe sowohl den Club des Getöteten als auch andere Rockergruppierungen. Auch außerhalb der Szene werde weiter ermittelt.

Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, die Ermittler konzentrierten sich nach einem Streit zwischen Mucuk und zwei Gießener Mitgliedern auf ein "internes Motiv". Laut Staatsanwaltschaft gibt es weiterhin keine Tatverdächtigen oder Festnahmen. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen machte der Sprecher auch keine Angaben zu der möglichen Tatwaffe - laut "Bild" soll mit einer Neun-Millimeter-Pistole gefeuert worden sein. Der 45-jährige Mucuk war am Freitag auf dem Gelände des Clubheims in Wettenberg (Kreis Gießen) von mindestens 16 Kugeln getroffen worden. (dpa)

