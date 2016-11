Experten untersuchen Bussard auf Vogelgrippe-Virus

Toter Vogel auf Schulgelände gefunden

Rimbach -Ein toter Wildvogel aus Südhessen wird vom Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald auf den Vogelgrippe-Virus untersucht. Man hatte den Bussard an einer Schule gefunden.

Der Mäusebussard war auf dem Gelände einer Schule in Rimbach im Kreis Bergstraße gefunden worden, wie ein Sprecher des Landkreises heute in Heppenheim mitteilte. Bei einer ersten Untersuchung des Hessischen Landeslabors in Gießen kam heraus, dass der Vogel mit einem Geflügelpestvirus infiziert war.

Ob es sich um den gefährlichen Typ H5N8 handelt, soll nun das Friedrich-Loeffler-Institut klären. In den vergangenen Wochen waren mit dem Vogelgrippe-Virus H5N8 infizierte Vögel bereits in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und am Bodensee aufgetaucht. Zum Schutz vor dem gefährlichen Virus hat das hessische Umweltministerium heute für bestimmte Risikogebiete vorsorglich Stallpflicht für Geflügel angeordnet. Im Kreis Offenbach betreffen die Vorsorgemaßnahmen Mühlheim, Seligenstadt, Hainburg und Mainhausen. (dpa)

