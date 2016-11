Explora-Schau schließt für immer

Privatmuseum wurde verkauft

Frankfurt - 21 Jahre nach seiner Gründung schließt das privat geführte Explora-Museum in Frankfurt am 4. Dezember seine Türen. Die Sammlung wurde an einen niederländischen Investor verkauft, der im Nachbarland bereits ein neues Ausstellungszentrum errichtet. Von Harald H. Richter

Besuchern des privaten Explora-Museums am Glauburgplatz in Frankfurt erschloss sich hinter meterdicken Bunkermauern eine interaktive Erlebniswelt, die Alt und Jung begeisterte. Ein letztes Mal haben sie am 2. Adventssonntag Gelegenheit, die umfangreiche Sammlung der optischen Phänomene und dreidimensionalen Kunst zu bestaunen und sich an verschiedenen Experimentierstationen zu versuchen. Dann schließt das Wissenschafts- und Technikmuseum für immer. Der ehemalige Fotodesigner Gerhard Otto Stief hatte das Explora Science Center 1995 ohne öffentliche Förderung in einem alten Luftschutzbunker im Nordend eingerichtet und sich auf visuelle Phänomene und optische Täuschungen spezialisiert.

Während des Zweiten Weltkriegs gaben Balustrade, Turm, „falsche“ Fenster, Bollwerk und fränkisches Schieferdach dem Zivilschutzbauwerk das Aussehen einer mittelalterlichen Burg und dienten als Tarnung gegen feindliche Luftaufklärung. Nach 1945 war es unter anderem Sitz der Frankfurter Kreditanstalt. 1995 wurde der Bunker aus der Zivilschutzbindung entlassen und vom Bund verkauft. Stief erwarb ihn und baute das trutzige Bauwerk einige Male um, „was bei Wänden von über zwei Metern Dicke und einem Stahlbetondach gleicher Stärke kein leichtes Unterfangen war“, erinnert er sich. Für sich und Ehefrau Ines Martini setzte er eine private Wohnetage drauf. Vor zehn Jahren entstand ein moderner Kubus als Event Location, eine Galerie sowie eine Dachterrasse mit Blick auf Frankfurts Skyline.

„In wenigen Tagen werde ich 79 und meine Kinder wollen das Museum nicht weiterführen“, nennt Stief Gründe für die Aufgabe. Interessenten habe es etliche gegeben, unter anderem aus China, der Schweiz und den USA, sagt er. „Der Entschluss ist mir allerdings nicht leicht gefallen. Und ich habe lange gezögert, ehe ich einem Bewerber aus den Niederlanden den Zuschlag gegeben habe.“ Das Versprechen des Investors, die komplette Sammlung zu übernehmen und dafür eine neue Ausstellungsstätte zu errichten, sei ausschlaggebend gewesen. In der Nähe von Venlo in der Provinz Limburg entsteht bereits eine neue Heimstatt für die rund 250 Explora-Exponate, die über zwei Jahrzehnte in Frankfurt auf sechs Museumsebenen zur Schau gestellt waren. Bis Jahresende will Stief sämtliche Ausstellungstücke in die Niederlande expedieren lassen. Die Eröffnung des neuen Science Centers soll 2017 sein. „Möglicherweise wird sogar der Name Explora beibehalten.“

Die weltweit einmalige Sammlung umfasst Werke nationaler und internationaler Künstler, wie Antonio Marra (Italien), Jos de Mey (Belgien), Hans Hamngren und Oscar Reutervärd (Schweden) sowie Maurits Cornelis Escher (Niederlande). Physikalisch-mathematische Experimente, interaktive optische Illusionen und mathematische Strategiespiele verleihen der Schau Erlebnischarakter. Deshalb wurde das Museum gern von Schulklassen und Kindergartengruppen besucht.

Über den Käufer des Bunkergebäudes bewahrt Stief Stillschweigen. Er wird dort noch bis Mitte nächsten Jahres wohnen bleiben, Frankfurt dann aber verlassen. Bis dahin soll auch die wuchtige Bronzefigur mit dem dreidimensionalen Durchblick vor dem Museum einen neuen Besitzer gefunden habe. Sie zeigt Wladimir Iljitsch Lenin mit Edelstahlbrille und integrierter LED-Beleuchtung auf der Nase. „Aktuell steht das Kaufangebot bei 20 000 Euro“, verrät der Explora-Leiter. Sein „Museum 3. Dimension“ im mittelfränkischen Dinkelsbühl will Stief allerdings behalten. Dort werden auf spielerische Weise Verfahren und Techniken gezeigt, die seit dem Mittelalter zur Rekonstruktion der Tiefe des Raumes eingesetzt werden. Anfang des Jahres war Stief mit flüchtlingsfeindlichen Tweets aufgefallen, worauf sich das Kulturdezernat der Stadt Frankfurt von den Äußerungen des Explora-Leiters distanzierte und das Land Hessen dem Museum die Zusammenarbeit mit der Familienkarte Hessen aufkündigte.

Explora Frankfurt Science Center, Glauburgplatz 1, 60318 Frankfurt/Main, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag (letztmalig am 4. Dezember) von 11 bis 18 Uhr, www.explora.info

