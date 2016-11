Fallanalytiker sagt vor NSU-Ausschuss aus

Schwieriges Profil der Täter

Wiesbaden - Zur NSU-Mordserie war es nach den Worten des Fallanalytikers Alexander Horn besonders schwer, ein Profil der Täter zu erstellen. Das erklärte der bayerische Polizeibeamte gestern im NSU-Untersuchungsauschuss im hessischen Landtag.

„Es war eine schwierige Analyse, weil wir nur wenig über das Täterverhalten wussten. “ Die Morde hätten meist nur wenige Sekunden gedauert. Die Täter hätten die Waffe unvermittelt auf ihre Opfer gerichtet, abgedrückt und seien wieder verschwunden. Horn war 2006 bei einer Fallanalyse zu den Morden von einem fremdenfeindlichen Motiv ausgegangen und hatte mindestens zwei Täter mit einem engen persönlichen Bezug vermutet. Als „seltsamen Umstand“ bezeichnete er vor dem NSU-Ausschuss, dass die Täter mit der Ceska stets dieselbe Waffe benutzten. Dies wäre für Taten der Organisierten Kriminalität (OK) untypisch – denn in diesem Milieu sei es nicht so schwer, sich eine neue Waffe zu besorgen.

Es war damals einer der Ansätze der Polizei, die Hintergründe der Morde in der Organisierten Kriminalität zu suchen. Die Taten werden dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zugeordnet. In dem Ausschuss geht es darum, ob in Hessen bei den Ermittlungen nach dem Mord an dem Deutsch-Türken Halit Yozgat im April 2006 in Kassel Fehler gemacht wurden. Der Ex-Leiter der „AG Ceska“ beim Bundeskriminalamt, Christian Hoppe, sagte, eine zentrale Ermittlungsführung in seinem Haus hätte die Suche nach den Tätern vielleicht „in ruhigeres Fahrwasser“ gebracht. „Dies wäre aber keine Garantie für die Aufklärung gewesen.“ Die „AG Ceska“ sollte die Spur der Tatwaffe abklären. Der Ansatz, die Arbeit der Fahnder beim BKA zu bündeln, war gescheitert. (dpa)

