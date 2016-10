Familientragödie in Frankfurt: Frau wurde getötet

Leiche nach Suizidversuch des Mannes entdeckt

Frankfurt - Nach der Familientragödie in Frankfurt mit einer Toten geht die Polizei davon aus, dass die Frau getötet wurde. Darauf weist Ermittlern zufolge das Obduktionsergebnis hin. Heute übernahm die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen.

Polizisten hatten die Leiche der 39-Jährigen entdeckt, als sie die Mutter von drei Kindern am Donnerstag über die versuchte Selbsttötung ihres Mannes informieren wollten. Der Mann war von einem Kaufhaus an der Frankfurter Hauptwache in die Tiefe gesprungen. Der 47-Jährige schwebte am Freitag weiter in Lebensgefahr. Er liegt nach Angaben der Polizei auf der Intensivstation einer Klinik und ist nicht vernehmungsfähig. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass kein Dritter an der Tragödie beteiligt war.

Das Paar hat drei Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren. Sie sind in der Obhut des Jugendamts. Die Geschwister waren im Kindergarten, als Polizisten die Leiche der Mutter in der Wohnung der Familie fanden. (dpa)

Archivbilder

Wedeler Familiendrama: Tote Mutter entdeckt Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa