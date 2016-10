Frankfurt Marathon sorgt am Sonntag für Behinderungen

Straßen zwischen 7.00 Uhr und 16.30 Uhr gesperrt

Frankfurt - Autofahrer in und um Frankfurt müssen sich für Sonntag auf Behinderungen im Straßenverkehr einstellen. Grund ist der 35. Frankfurt Marathon, der um 10 Uhr in der Friedrich-Ebert-Anlage beginnt. Das Ende ist für 16.45 Uhr an der Frankfurter Festhalle auf dem Messegelände vorgesehen.

Die Polizei Frankfurt weist darauf hin, dass zwischen 7.00 Uhr und 16.30 Uhr zahlreiche Straßen im Stadtkern von Frankfurt, in Sachsenhausen, Niederrad, Goldstein, Schwanheim, Nied, Höchst und im Gallusviertel gesperrt sein werden. Die Polizei fordert die Zuschauer des Marathons auf, ihre Fahrzeuge außerhalb der Innenstadt zu parken und anschließend öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Alle anderen Autofahrer sollen auf unnötige Fahrten verzichten. Das Frankfurter Laufereignis ist der älteste Marathon Deutschlands. Laut Alex Westhoff, Pressesprecher der Veranstaltung, werden rund 26.000 Läufer und bei gutem Wetter zwischen 350.000 und 400.000 Zuschauer erwartet. (dpa)

Quelle: op-online.de