Frankfurt Marathon: Sperrungen und Streckenfeste

Startschuss fällt am Sonntag

+ © Stadt Frankfurt Party entlang der Strecke: Auch am Sonntag begleiten Samba-Künstler den Frankfurt-Marathon. © Stadt Frankfurt

Frankfurt - Am Sonntag fällt um 10 Uhr der Startschuss für den Frankfurt Marathon. Während des sportlichen Wettkampfs sind zahlreiche Straßen in der Stadt gesperrt. Entlang der Strecke feiern 20 Vereine mit den Läufern und Besuchern.

Der Frankfurt-Marathon beginnt am Sonntag, 30. Oktober, um 10 Uhr mit dem Startschuss des ersten Rennfeldes. Danach folgen weitere Starts für den Staffel-Marathon um 10.25 Uhr und den 'Mini-Marathon' um 10.55 Uhr. Alle Teilnehmer starten in der Friedrich-Ebert-Anlage. Das Ziel ist die Frankfurter Festhalle auf dem Messegelände.

Während des Marathons werden zahlreiche Straßen im Stadtkern von Frankfurt, in Sachsenhausen, Niederrad, Goldstein, Schwanheim, Nied, Höchst und im Gallusviertel für den Verkehr zwischen 7 und 16.30 Uhr gesperrt. Die Hansaallee sowie die Eschersheimer Landstraße werden wegen des Laufkurses bereits an der Miquelallee gesperrt. Durch die große Anzahl der Sperrungen warnt die Stadt, dass es in der Frankfurt City zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Weitere Infos zu den Streckensperrungen und den Partys am Veranstaltungstag gibt es im Internet. Allgemeine Informationen gibt es unter www.frankfurt-marathon.de Am Veranstaltungstag informiert das Bürgertelefon unter 069/7575-41700 und 069/7575-41701 über Verkehrssperrungen. Geschaltet ist die Hotline am Samstag, 29. Oktober, von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, 30. Oktober, von 7.30 bis 16.30 Uhr. Zudem müssen zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien unterbrochen werden. S- und U-Bahnen können ungehindert verkehren. Die RMV hat ebenfalls ein Servicetelefon eingerichtet. Unter der Telefonnummer 069/24248024 erhalten Anrufer täglich rund um die Uhr Informationen zu aktuellen Sperrungen.

Entlang der Laufstrecke werden auch wieder Partys gefeiert. Wenn die 15.500 Athleten dem Ziel in der Festhalle entgegen laufen, werden sie an der Strecke lautstark unterstützt. Insgesamt wirken 2000 Helfer an 80 Orten bei den Streckenfesten mit. 20 Frankfurter Vereine, neun Moderatoren und fünf Videoleinwände sind für die Teilnehmer - ob Zweieinhalb- oder Sechstundenläufer - und Zuschauer im Einsatz. An verschiedenen Plätzen in der Innenstadt heizen hr1-Moderatoren und DJs den Teilnehmern ein. Bloco X, eine der größten Sambabands Europas, tritt auf dem Rossmarkt auf, auf dem Kaiserplatz gibt‘s die die Retro-Show der beiden Kalifornier Ally und Jim Quinn zu sehen und in der Börsenstraße die „Ten on tons“, die Samba auf Mülltonnen spielen.

Am Opernplatz erwartet die Besucher eine Klima- und Umweltmeile und am Aktionsstand der Handwerkskammer Rhein-Main gibt Eintracht-Profi Marc Stendera zwischen 11 und 12 Uhr Autogramme. Auch in diversen Stadtteilen werden Marathon-Partys ausgerichtet. Der Höhepunkt für die Finisher und die 7000 Zuschauer auf den Rängen findet in der Festhalle statt: Mit mehreren Video-Leinwänden werden die Besucher über Zwischenstände und Endzeiten informiert und können die Veranstaltung live auf der Videowand verfolgen. Die Festhalle verwandelt sich an diesem Tag in eine einzige große Laufsport-Party. Stimmungsmacher ist das Moderatoren-Duo Kai Völker (hr1) und Frank Piontek. (jrd)

