Frankfurt richtet Sicherheitszone an Silvester ein

Frankfurt - Die Stadt Frankfurt richtet an Silvester eine Sicherheitszone mit Zugangskontrollen ein. Die Parallelstraßen zum nördlichen Mainufer würden für den Autoverkehr gesperrt, sagte Stadtrat Markus Frank (CDU) nach Angaben einer Sprecherin am Montag in einer Ausschusssitzung.

Zusätzlich sollten Zugangskontrollen an den Stichstraßen in Richtung Main sicher stellen, dass beispielsweise keine Feuerwerkskörper in den abgesperrten Bereich gebracht werden könnten. Auch der Zugang zu den zentralen Mainbrücken werde kontrolliert und ab einer bestimmten Personenzahl gesperrt. Wer feiern wolle, sei willkommen. Doch im Vorjahr habe es Probleme unter anderem mit stark alkoholisierten Feiernden gegeben. Unter anderem hatte es auch in Frankfurt Übergriffe auf Frauen gegeben. (dpa)

