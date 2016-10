Unbekannter belästigt 16-Jährige

Polizei sucht jungen Mann

Frankfurt - Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagabend ein 16-jähriges Mädchen belästigt.

Nach Angaben der Polizei sprach der Mann das Mädchen an einer Bushaltestelle an: Er erzählte, er reise durch Europa und wolle neue Menschen kennelernen. Er habe in der Stadt ein Graffito entdeckt, das er ihr zeigen wolle. So überredete der Unbekannte die 16-Jährige, ihn ans Mainufer zu begleiten. Dort bedrängte er die junge Frau und versuchte sie zu küssen. Erst als sich zwei Passanten näherten, flüchtete der Sittenstrolch.

Die Polizei sucht nun den schlanken Mann, der zwischen 22 und 27 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß ist. Er hat braune, lockige, leicht zerzauste, kinnlange Haare und einen Dreitagebart, sein Gesicht ist schmal und sehr markant. Zur Tatzeit trug er eine türkisfarbene Trainingsjacke und eine dunkle Jogginghose, er wirkte ungepflegt und war mit einem Fahrrad unterwegs - Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 069-75553111 entgegen. (nb)

