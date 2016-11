Frankfurts Polizei bereitet sich auf Silvester vor

Spezielle Einsatzgruppen und Hunderte Beamte sollen Vorfälle wie in Köln verhindern / Schwerpunkte: Eiserner Steg, Mainufer, Zeil

Frankfurt J Zustände wie bei der Silvesternacht im vergangenen Jahr am Kölner Hauptbahnhof und am Dom, als massenweise Frauen von ausländischen Männergruppen sexuell bedrängt und beraubt wurden, sollen sich in Frankfurt nicht wiederholen.

Deshalb wird die Polizei für den nahenden Jahreswechsel eine spezielle Einsatzgruppe bilden. Hinzu kommen Hunderte weiterer Beamter. Ein Polizeisprecher bestätigte gestern einen Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wonach man speziell für die Silvesternacht eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) ins Leben rufen will. Polizeipräsident Gerhard Bereswill sagte, man wolle bestimmten Dingen vorbeugen und kooperiere in dieser Angelegenheit mit der Stadt Frankfurt. In der nächsten Woche sollen zwischen Vertretern der Polizei, des Ordnungsamtes, der Feuerwehr, der Tourismus & Congress GmbH sowie privaten Sicherheitsdiensten erste Schritte abgesprochen werden.

Da sich traditionsgemäß viele Feiernde zum Jahreswechsel am Eisernen Steg und am Mainufer einfinden und von dort aus das Feuerwerk anschauen, wird sich der Einsatz auf diese Bereiche sowie auf die Zeil konzentrieren. Hier war es beim zurückliegenden Jahreswechsel zu ähnlichen Vorfällen wie in Köln gekommen. Der Polizeichef kündigte an, dass man potenzielle Tätergruppen sehr wohl im Auge behalten werde. Auch für Bereiche, die nicht von Kameras überwacht würden, soll es ein Sicherheitskonzept geben.

Allerdings stehen laut Bereswill auch andere Phänomene im Visier der Ordnungskräfte. So seien jüngst nur durch glückliche Zufälle Personen, die in den Main gefallen seien, entdeckt und gerettet worden. Auch sei es vorgekommen, dass sich Gruppen gegenseitig mit Raketen beschossen hätten.

All diese Vorfälle, so Bereswill, hätten dazu geführt, dass man sich in diesem Jahr bereits frühzeitig darüber Gedanken machen wolle, wie sich Polizei und Stadt besser auf Silvester vorbereiten könnten. J mic

