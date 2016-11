„Fraport verzerrt den Wettbewerb“

Interview mit Luftfahrtexperte Christoph Brützel / Deutliche Kritik an Entscheidung für Ryanair

+ Professor Dr. Christoph Brützel

Offenbach - Dass Ryanair nun nach Frankfurt-Rhein-Main kommt, hat auch Luftfahrtexperten sehr überrascht. Für Professor Dr. Von Peter Schulte-Holtey

Christoph Brützel vom Aviation Department der Internationalen Hochschule in Bad Honnef zeigt diese Entwicklung, dass das irische Unternehmen „unter dem Damoklesschwert des Brexit“ nunmehr versucht, mit aller Macht Kapazitäten im EU-Markt zu platzieren:.

Ryanair, Easyjet oder Wizz drängen auf Flughäfen in den Ballungszentren. Eine absehbare Entwicklung?

Ja – und sie wird sich fortsetzen. Easyjet ist seit jeher auf den Flughäfen in den Ballungszentren vertreten, insbesondere dann, wenn dort keine wettbewerbsfähige Airline mit dichtem Streckennetz ihre Heimatbasis hat. Dort bedient Easyjet auch Geschäftsreiseverkehre, wenn diese mehrere tägliche Flüge mit A320 füllen. Ryanair hatte lange mehr oder weniger ausschließlich auf Privatreiseverkehre abgestellt. Nachdem dort die Märkte gesättigt sind, will auch Ryanair nun Geschäftsreisende befördern und hierzu Verbindungen zwischen Ballungszentren oder dort gelegenen Flughäfen aufbauen. Die angekündigte Positionierung von zwei Flugzeugen der Ryanair am Flughafen Frankfurt passt allerdings nicht in dieses Schema, weil es hier – zunächst – um Privatreiseziele geht. Wizzair setzt bisher, jedenfalls im deutschen Markt, voll auf den Privatreiseverkehr. Ob und wann sich das ändern wird, weiß ich nicht.

Glauben Sie, dass Fraport den richtigen Weg einschlägt?

Nein! Ryanair wird nur solange Strecken aus Frankfurt bedienen, wie sie von den gesetzlich zulässigen Rabatten profitieren kann. Diese „Marketingmittel“ sind gesetzlich insbesondere dadurch begründbar, dass neue Strecken entwickelt beziehungsweise Ziele angeboten werden. Im gegebenen Fall geht es erklärtermaßen um Ziele, zu denen bereits marktgerechte Kapazitäten angeboten werden, im Fall Mallorca im intensiven Wettbewerb. Der Flughafen hat wettbewerbsverzerrend zu Lasten derjenigen gehandelt, an denen sein Schicksal hängt. Diese werden, nicht nur hinsichtlich der Gebühren, die gesetzlich vorgeschriebene Gleichbehandlung einfordern. Der Wettbewerbsdruck wird auf den Flughafen selbst zurückfallen. Er sollte lieber darauf setzen, gemeinsam mit der Lufthansa-Gruppe, Condor und Air Berlin – beziehungsweise demjenigen, der die in Frankfurt stationierten Kapazitäten der Air Berlin langfristig übernimmt – weitere Angebote zu entwickeln.

Welche Bedeutung hatte diese Entwicklung für kleinere Airports – auch für Hahn?

Da Ryanair offenbar insbesondere Ferienflug- und Privatreiseziele von Frankfurt bedienen will, steht die dortige Kapazität sehr wohl in Konkurrenz zu der am Hahn. Es muss jedenfalls als Signal gedeutet werden, dass Ryanair auf den Fall vorbereitet sein will, wenn der Flughafen seinen Status als Verkehrsflughafen verlieren sollte. Die öffentlichen Diskussionen der letzten Wochen und Monate lassen diese Befürchtung nachvollziehbar erscheinen. Wenn keine Signale in eine andere Richtung kommen, könnte es also tatsächlich zu einem sukzessiven Rückzug vom Hahn kommen. Allerdings wird nach Ablauf der gesetzlich zulässigen Gebührennachlässe am Flughafen Frankfurt Ryanair dort mangels nachhaltiger Wettbewerbsvorteile noch weniger Freude haben als derzeit am Flughafen Hahn.

