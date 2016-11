83-Jährige und ihr Hund sterben bei Wohnungsbrand

Vermutlich Defekt an Ölofen

Ortenberg - Beim Brand ihres Hauses ist eine 83-jährige Frau in Mittelhessen ums Leben gekommen. Auch ihr Hund konnte nur noch tot geborgen werden.

Wie die Polizei heute mitteilte, war das Feuer in dem Haus in Ortenberg im Wetteraukreis heute am frühen Morgen ausgebrochen. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt an einem Ölofen als Brandursache. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Die Höhe des Schadens war zunächst noch unklar. (dpa)

