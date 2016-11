Gericht vertagt Entscheidung zur Rennbahn

Urteil erst im Dezember

Stadt und Rennklub liegen im Streit um die Rennbahn in Frankfurt Niederrad.

Frankfurt - Das Landgericht Frankfurt hat die Entscheidung über die künftige Nutzung der Frankfurter Galopprennbahn vertagt. Grund dafür ist ein Befangenheitsantrag des Rennklubs. Er liegt im Streit mit der Stadt, die dort ein DFB-Leistungszentrum errichten will.

In dem Zivilverfahren geht es um die Kündigung des ursprünglich bis 2024 laufenden Nutzungsvertrages. Der Frankfurter Rennklub besteht darauf, das Gelände in Niederrad bis zum Ablauf des Vertrages nutzen zu können. Zum Jahreswechsel will die Stadt Frankfurt das Gelände jedoch an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) übergeben, damit dort ein über 100 Millionen Euro teures Leistungszentrum entstehen kann.

Welche Auswirkungen die verschobene Gerichtsentscheidung hat, war zunächst unklar. Sollte das Rennbahn-Gelände nicht rechtzeitig zum 1. Januar übergeben werden können, riskiert die Kommune, die dem DFB das Gelände per Erbpacht überlassen hat, eine Vertragsstrafe. Die Streitigkeiten zwischen dem Renn-Klub, der Stadt sowie der stadtnahen Betreibergesellschaft beschäftigen mittlerweile mehrere Gerichte in einer Reihe von Prozessen. Auch in einem anderen, parallelen Verfahren unter anderem zu einer Räumungsklage der Stadt Frankfurt gegen den Rennklub war die Entscheidung vor kurzem vertagt worden. Diese Entscheidung soll nach Angaben des Landgerichts Frankfurt nun am 29. November verkündet werden. (dpa)

